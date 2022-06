Nieuw seizoen van 'Abandoned Engineering' op Discovery

De wereld staat vol met bouwwerken die ooit gemaakt zijn met grootse bedoelingen of megalomane ideeën, maar die nu staan weg te kwijnen in de vergetelheid. Een nieuw seizoen van 'Abandoned Engineering' haalt deze verlaten en vervallen bouwwerken uit de anonimiteit en vertelt over hun vaak opmerkelijke ontstaansgeschiedenis.

Waarom werden ze gebouwd, waarom juist op die plek en wat zorgde voor hun ondergang? Zo zien we in de eerste aflevering een paleis in Irak dat nog herinnert aan de megalomanie van hun dictator, een spooktoren in Thailand die het toneel is van een griezelig moordmysterie en een voormalig sportstadion in Amerika dat ooit een dubbele functie had, maar een grote mislukking werd. Het zijn enkele van de vele bijzondere bouwwerken die ten onder gingen, maar die nu voor even weer in de schijnwerpers staan.

'Abandoned Engineering', vanaf zondag 12 juni om 20.30 uur op Discovery.