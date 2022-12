Nieuw seizoen van '7 Little Johnstons' op TLC

Het leven van de 'grootste kleine familie' van Amerika staat weer voor allerlei verrassende wendingen. Zo heeft Jonah een slechte ervaring met de drugs Delta 8, waarop Amber en Trent besluiten dat het beter voor hem is als hij weer thuis komt wonen om in therapie te werken aan zijn angsten.

Liz verrast haar ouders met de mededeling dat ze binnenkort wil gaan samenwonen met haar vriend Brice, maar of Trent daar zo enthousiast over is... Emma en Alex staan inmiddels voor hun 17e verjaardag en denken al na over wat ze straks met hun carrière willen doen. Alex wil graag in de tv-wereld werken, terwijl Emma het nog niet precies weet en daarom verschillende opties onder de loep neemt.

Anna staat juist op het punt om haar carrière een nieuwe wending te geven. Nadat ze haar examen voor lerares niet gehaald heeft, besluit ze dat maatschappelijk werk misschien toch meer voor haar is. Ondertussen is ze ook klaar voor een nieuwe liefde en gaat daarbij actief op zoek.

Voor de ‘kleine familie’ is er ook een groot moment als ze eindelijk weer de Little People-conferentie in Spokane kunnen bezoeken nadat deze eerder door corona niet was doorgegaan. Ook is er een weerzien met Finse student Joose die drie maanden in hun huis heeft gewoond, waarbij ze ook voor het eerst zijn moeder ontmoeten.

'7 Little Johnstons', vanaf woensdag 14 december om 21.30 uur op TLC.