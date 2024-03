Nieuw seizoen van '22 Kids and Counting' te zien op TLC

Met 22 kinderen zijn The Radfords verreweg het grootste gezin van Groot-Brittannië. Terwijl ze ooit dachten bij drie te stoppen, bleef de teller oplopen.

De vraag die dan ook in ieders gedachte zit: worden het nog meer? Sue en Noel Radford bespreken deze optie serieus in de eerste aflevering van het nieuwe seizoen van '22 Kids and Counting' als een bevriend stel langskomt, dat zelf ook veel kinderen heeft. Als ze de beslissing uiteindelijk genomen hebben, maken ze het bekend aan de kinderen, van wie de meeste nog thuis wonen. Hoe reageren zij op het nieuws?

Naast het runnen van het grote gezin, is Noel ook erg druk met zijn Pie Company die een extra piek heeft sinds corona-lockdowns voorbij zijn. Gelukkig krijgt hij hulp van dochter Chloe, maar ze kunnen de bestellingen maar amper bijbenen. Noel heeft grootse plannen om zijn bedrijf naar een hoger niveau te tillen, maar wil ook eerst wat fitter worden. Hij was ooit een fanatiek marathonloper, maar kan nu amper een simpel rondje joggen. Het wordt tijd om weer eens zijn gezondheid prioriteit te geven. Ondertussen besluit single mom Millie om met haar dochter Ophelia op zichzelf te gaan wonen en heeft Luke een opzienbarende mededeling.

'22 Kids and Counting', vanaf woensdag 6 maart om 21.30 uur op TLC.