Nieuw seizoen 'Undercover Billionaire' op Discovery

In het eerste seizoen van 'Undercover Billionaire' zagen we hoe zakenman Glenn Stearns liet zien hoe je in slechts 90 dagen een business opzet die meer dan 1 miljoen dollar waard is.

Dit deed hij zonder gebruik te maken van zijn naam, faam en netwerk. Geïnspireerd door deze opmerkelijke prestatie, gaan drie nieuwe ondernemers dezelfde uitdaging aan, volgens dezelfde regels. Ze beginnen elk in een stad waar ze nog nooit geweest zijn, zorgen dat ze niet herkenbaar zijn en hebben een 'startkapitaal' van slechts 100 dollar. Ze creëren een compleet nieuw bedrijf met een groep mensen die het na 90 dagen over kunnen nemen. Als het bedrijf op dat moment geen 1 miljoen waard is, investeert de ondernemer het bedrag uit zijn eigen vermogen.

De ondernemers die deze nieuwe gewaagde test aangaan zijn niemand minder dan Grant Cardone, Monique Idlett-Mosley en Elaine Culotti. Ze zetten niet alleen 1 miljoen dollar eigen geld op het spel, maar ook hun reputatie als succesvolle ondernemer. Kunnen ze hun zakelijke strategieën ook toepassen op een heel andere business? Slagen ze erin om opnieuw miljonair te worden in 90 dagen? Nota bene tijdens de coronacrisis! En wat kunnen wij daarvan leren?

'Undercover Billionaire', vanaf donderdag 4 februari om 20.30 uur op Discovery.