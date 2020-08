Nieuw seizoen 'Say Yes To The Dress' op TLC

Er zijn weer nieuwe jurken binnengekomen bij Kleinfeld Bridal in New York en de jarige fashion-director Randy Fenoli is dolenthousiast. Of meer jurken de keuze voor de bruiden makkelijker maakt, is nog maar de vraag.

Ook in dit nieuwe seizoen van 'Say Yes To The Dress' is weer te zien hoe ze worstelen met het vinden van die perfecte jurk waar niet alleen zij tevreden over zijn, maar ook hun kritische vrienden en familie die ze hebben meegebracht.

Dat ondervindt ook Caila Quinn, de populaire deelneemster aan het programma The Bachelor, die de consultants verrast met haar bezoekje. Ze is op zoek naar een jurk en meteen enthousiast over de eerste die ze aantrekt. Maar daar blijken haar vriendinnen en moeder anders over te denken. Vandaar dat ze besluit om toch nog maar even andere jurken te passen.

Kan ze de jurk vinden die iedereen blij maakt? En lukt dat ook voor de uitbundige Jocelyn die per se een jurk met veel veren zoekt, terwijl haar moeder haar liever in een baljurk ziet? Aan de consultants van Kleinfeld de taak om de ideale combi te vinden. Het kan trouwens nog uitdagender, want in de tweede aflevering krijgen de consultants pas echt een interessant verzoekje van een bruid die naakt op haar bruiloft wil verschijnen en op zoek is naar een niets verhullende jurk! Het belooft weer een seizoen vol verrassende wensen te worden.

'Say Yes To The Dress', vanaf dinsdag 1 september om 19.30 uur op TLC.