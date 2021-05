Nieuw seizoen 'My 600-lb Life: Where Are They Now?' op TLC

Afvallen als je meer dan 250 kilogram weegt, is een zware opgave. Zelfs na een maagverkleiningsoperatie blijft het risico bestaan dat de kilo's weer snel terugkomen als de patiŽnten hun eetpatroon niet rigoureus aanpassen.

Het blijkt dat slechts 5% van de patiënten met een maagverkleiningsoperatie succes heeft op de lange termijn. De rest valt terug. Het nieuwe seizoen van serie 'My 600lb Life: Where Are They Now?' volgt de moeilijke strijd van deze zwaarlijvige patiënten die hun leven weer onder controle proberen te krijgen.

Voor Maja uit de eerste aflevering wordt dat extra moeilijk wanneer haar vriend haar verlaat. Hij had nog wel zo beloofd haar te steunen in haar proces en nu staat ze er voor het eerst van haar leven helemaal alleen voor. Ze heeft nog geen operatie gehad, maar moet daarvoor eerst voldoende afvallen, wat nu nog moeilijker gaat dan eerst. Kan ze ondanks alles toch doorzetten?

Gelukkig is er ook positief nieuws! Justin is na zijn operatie al meer dan 135 kilogram kwijtgeraakt en hij heeft zijn eetgedrag onder controle. Hij wil nu graag een tweede operatie om de overtollige huid weg te halen, maar moet daarvoor eerst nog meer kilo’s verliezen. Gemotiveerd door zijn eerste stappen, pakt Justin het voortvarend aan. Kan hij genoeg verliezen voor die belangrijke operatie?

'My 600-lb Life: Where Are They Now?', vanaf maandag 17 mei om 20.30 uur bij TLC.