Nieuw seizoen 'Gold Rush: White Water' te zien op Discovery

Bij het goud zoeken heb je twee groepen: de delvers en de durvers. De eerste groep zoekt naar de beste plekken om zoveel mogelijk goud te vinden, de tweede riskeert er zijn leven voor.

Tot die laatste groep behoren onmiskenbaar Fred en Dustin Hurt. In een nieuw seizoen van 'Gold Rush White Water' trekken vader en zoon opnieuw de onontgonnen bergen van Alaska in om goud te zoeken op de allergevaarlijkste plek: onder het water van de snelstromende bergrivieren.

Het is de plek waar nog geen gouddelver heeft durven zoeken en daarom verwachten 'Dakota Fred' en zijn zoon dat ze er nog flink veel goud kunnen vinden. Maar dat nog niemand hier geweest is, heeft natuurlijk zo zijn reden. Het is niet alleen gevaarlijk, maar ook zwaar en ingewikkeld werk. Kunnen de mannen het goud vinden in deze woeste wildernis en ongeschonden uit de strijd komen?

'Gold Rush: White Water', vanaf maandag 30 november om 21.30 uur op Discovery.