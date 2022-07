Nieuw seizoen 'Gold Rush: Dave Turin's Lost Mines' vanaf maandag op Discovery

En miljoen dollar aan goud haalde Dave Turin vorig seizoen uit de grond en dit jaar wil hij het nog beter doen. Hij investeerde daarom in een nieuwe en grotere zeefmachine ter waarde van 500.000 dollar, waarmee hij de druk op zichzelf en zijn team extra opvoerde.

Maar nu het nieuwe seizoen begonnen is, heeft de ervaren goudzoeker nog geen stuk grond gevonden om te mijnen. Maar liefst tien plekken bezocht hij vooraf in zes verschillende staten, maar elke plek bleek ongeschikt. Nu de tijd begint te dringen, moet hij extreme maatregelen treffen en op zoek gaan naar locaties die ver weg liggen van de bewoonbare wereld. Hij heeft zijn hoop gevestigd op potentiële goudgronden in Idaho en Montana. Samen met een geoloog speurt hij het gebied af, terwijl zijn crew de andere locaties test op de aanwezigheid van goud. Kan hij op deze afgelegen gebieden voldoende goud vinden om zijn torenhoge investeringen terug te verdienen of is zijn seizoen al voorbij voor het goed en wel begonnen is?

'Gold Rush: Dave Turin's Lost Mines', vanaf maandag 11 juli om 20.30 uur op Discovery.