Nieuw seizoen 'Banged Up Abroad' op National Geographic

Ver weg van huis een gevangenisstraf uitzitten is de nachtmerrie van elke reiziger. In 'Banged Up Abroad' worden persoonlijke verhalen over gevangenschap, eenzaamheid en terreur uitgelicht.

Vanuit het perspectief van de gevangene ziet de kijker elk belangrijk detail en ieder bloedstollend moment van de beangstigende reis. Met een combinatie van interviews en reconstructies wordt duidelijk welke beslissingen ertoe hebben geleid dat de reiziger op de verkeerde plaats en op het verkeerde moment was.

'Banged Up Abroad', vanaf 20 juli elke maandag t/m donderdag om 19.00 uur op National Geographic.