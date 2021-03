Nieuw seizoen 'Aussie Gold Hunters' op Discovery

Na het succesvolle vorige seizoen waarbij bijna anderhalf miljoen dollar aan goud uit de grond werd gehaald, zijn de 'Aussie Gold Hunters' weer vol goede moed.

'Dirt Dogs' Vern en Jake nemen extra veel risico met de aanschaf van een nieuwe machine ter waarde van 300.000 dollar waarmee ze nu ook goud in de harde rotsen kunnen zoeken op een nieuw stuk terrein. Ook de 'Gold Gypsies' Greg en Chris hebben hoge verwachtingen nu ze een nieuw stuk grond hebben aangeschaft. Ze beginnen wel met een tegenslag als blijkt dat hun machine gerepareerd moet worden tegen hoge kosten. Dat betekent extra veel goud vinden voor hen dit jaar.

Nieuw dit seizoen zijn 'Victoria Diggers' Neville en Mick die hun heil zoeken aan de oostkust, niet ver van de plek waar ooit de allergrootste goudklomp ter wereld werd gevonden: een 72 kilo zware klomp ter waarde van 3,6 miljoen dollar. Neville en Mick wisten beslag te leggen op de German Gully, een mijngebied waar al 160 jaar geleden veel goud werd gevonden door de eerste generatie goudzoekers. De Victoria Diggers zijn ervan overtuigd dat ze met hun moderne materieel de overgebleven goudklompen kunnen vinden. Maar kunnen ze ook zo’n megaklomp vinden als ooit in de buurt werd gevonden? Eén ding is zeker: een van de teams gaat dit seizoen een supervondst doen die nog niet eerder gezien is in de serie.

'Aussie Gold Hunters', vanaf maandag 15 maart om 21.30 uur op Discovery.