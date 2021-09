Nieuw seizoen '90 Day Fiancé: The Other Way' op TLC

Dat liefde letterlijk grenzeloos is, blijkt weer uit een nieuw seizoen van '90 Day Fiancé: The Other Way'. Zes Amerikaanse singles vonden de liefde van hun leven in een land ver weg en onderzoeken nu of ze samen een toekomst kunnen opbouwen.

Zoals de 45-jarige Ellie die tijdens een vakantie op een tropisch eiland van Colombia de 38-jarige Victor tegenkwam. Omdat Victor niet makkelijk naar Amerika kan komen, besluit Ellie al haar spullen in Amerika te verkopen, inclusief haar pizzarestaurant, en naar Victor toe te gaan. Maar er is letterlijk en figuurlijk storm op komst.

Ook de 34-jarige Corey reisde naar het land van zijn verloofde Evelin die in Ecuador woont. Ze hebben al zes jaar een stormachtige relatie en zijn al een keer uit elkaar geweest. Toch besluiten ze nu echt te gaan trouwen. Maar is Corey wel eerlijk geweest over zijn date met een andere vrouw? En welk geheim verbergt Evelin zelf? Haar familie is in elk geval geen voorstander van dit huwelijk.

Met protesterende familieleden heeft ook Jenny te maken als ze met haar Indiase verloofde Sumit wil trouwen. De 33-jarige Sumit was ooit uitgehuwelijkt en al getrouwd, maar besloot toch te scheiden om voor de dertig jaar oudere Jenny uit Amerika te gaan, die hij al tien jaar kent. Zijn ouders zijn fel tegen en dreigen het contact met hun zoon te verbreken als hij het huwelijk doorzet.

Ariela heeft zorgen van een andere orde. Zij woont inmiddels in Ethiopië met haar man Biniyam en hun zoontje, maar voelt zich er erg alleen. Ze vraagt haar beste vriend om langs te komen, maar dat is toevallig wel haar ex-man met wie ze nog altijd goed contact heeft. Biniyam is hier niet blij mee, want hij is bang dat hij Ariela en zijn zoon meeneemt naar Amerika.

In Mexico zijn Kenny en Armando inmiddels druk bezig met het plannen van hun huwelijk. Armando wil er een groot feest van maken, maar de Amerikaanse Kenny maakt zich zorgen over de kosten, wat tot de nodige frictie leidt. Ook zijn ze beiden bezorgd of ze wel als homostel worden geaccepteerd door Armando’s familie.

En dan is er nog de 25-jarige Steven die uit een familie van Mormonen komt en tijdens een reis door Oost-Europa verliefd werd op de Russische Alina. Door corona mogen ze elkaars land niet bezoeken, maar ze mogen wel allebei naar Turkije reizen, zodat ze elkaar daar ontmoeten om te gaan trouwen! Eenmaal in Turkije duiken er geheimen op uit Stevens verleden en maakt Alina zich zorgen over zijn trouw aan haar. Ze vraagt zich af of ze de man met wie ze gaat trouwen wel echt kent.

'90 Day Fiancé: The Other Way', vanaf vrijdag 17 september t/m vrijdag 10 december om 20.30 uur bij TLC.