Véronique De Kock opent haar eigen B&B… op de radio
De Bomma staat centraal in meest bijzondere seizoensfinale ooit van 'Familie'
Martine Prenen (62) overleden na strijd tegen pancreaskanker

Nieuw seizoen '90 Day Fiancé' op TLC

donderdag 28 mei 2026
Foto: © TLC 2026

In het nieuwe seizoen van '90 Day Fiancé' volgen we opnieuw zes Amerikanen die verliefd werden over de grens en negentig dagen hebben om te beslissen of ze gaan trouwen.

Een van hen is Mallorie die de Turkse Rasit ontmoette tijdens een vakantie. Maar in haar zuidelijke thuisstaat Alabama wordt de buitenlandse Rasit niet door al haar vrienden geaccepteerd. Ook Debby vond haar vriend aan de andere kant van de wereld: de Egyptische acteur Mido die droomt van een carrière in Amerika. Vrienden van Debby vragen zich af of dat niet de ware reden is voor zijn relatie met haar. En er speelt nog iets: de 41-jarige Mido is nog maagd, omdat hij seks met een ongehuwde vrouw haram vindt. De strenggelovige Ashia gelooft juist dat God haar de Nigeriaanse Maxwell heeft gestuurd, die tien jaar jonger is dan zij. Wanneer hun visum wordt geweigerd vanwege mogelijke fraude, reist ze naar Nigeria om daar te trouwen.


De 54-jarige makelaar Shea werd stapelverliefd op Annabelle uit de Filipijnen, die even oud is als hij. Maar wanneer Shea’s ex-vrouw een boekje opendoet over zijn vermeende ontrouw, komt hun relatie onder hoogspanning te staan. Ook het flirtgedrag van partygirl Catie zet haar relatie met de Britse Josh onder druk. De rustige Josh viel juist op haar spontaniteit, maar dit gaat hem misschien toch iets te ver. Tot slot is er Marissa, die als COO bij bruidswinkel Kleinfeld dagelijks tussen de trouwjurken werkt. Betekent dit dat ze ook snel zal trouwen met Edward, de hotelconciërge die ze leerde kennen tijdens een vakantie in de Dominicaanse Republiek? Eenmaal in New York City blijken hun levens toch anders en vraagt Marissa zich af of hij wel dezelfde ambities heeft als zij. 

'90 Day Fiancé', vanaf vrijdag 29 mei om 20.30 uur op TLC.

Ook interessant
Véronique De Kock opent haar eigen B&B… op de radio
De Bomma staat centraal in meest bijzondere seizoensfinale ooit van 'Familie'
Martine Prenen (62) overleden na strijd tegen pancreaskanker

Michael (4K Ultra HD Blu-ray)
DVD
Now You See Me 3 (DVD)
DVD
Lili en Marleen - De Complete Collectie (Seizoen 1 t/m 10)
DVD
Persbericht TLC
https://www.tlc.com
Meer artikels over TLC
Vind onze artikels makkelijker op Google!
Met één klik kies je in Google dat je graag resultaten krijgt van TVvisie. Zo mis je nooit meer onze laatste nieuwtjes.
Voeg TVvisie toe als
voorkeursbron in Google

TVvisie Nieuwsbrief
Start je dag goed met iedere ochtend het compleetste tv-nieuws in je mailbox!



Aanbiedingen
Camille - Sos (CD)
CD
Arno - Opex (CD)
DVD
Daens - Daens De Musical (DVD)
DVD

TVvisie Extra



Onze apps

Download onze app op de Google Play Store Download onze app in de App Store

Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

'De Noodcentrale' (EÃ©n)

De calltakers krijgen te maken met onder meer een bootje in nood op zee, een acute longembolie, een carjacking met een baseballbat, een elektrische fiets die tegen een lantaarnpaal knalt en een colonne buitenlandse brandweervoertuigen op weg naar Oekraïne.

'De Noodcentrale', om 20.45 uur op VRT 1.

Dossiers

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 11:00
    Lentebeelden
    12:10
    Dagelijkse kost
  • 09:00
    Lentebeelden
    12:00
    Radio 1: Nieuwe Feiten
  • 11:45
    Casper en Emma
    11:55
    Samson en Marie
  • 11:50
    Familie
    12:25
    Sara
  • 01:30
    Geen uitzending
    12:00
    Urk!
  • 09:20
    Geen uitzending
    14:20
    Bel-Air
  • 10:00
    Geen uitzending
    14:45
    Ultimate Police Interceptors
  • 09:10
    Geen uitzending
    16:00
    Baywatch
  • 10:00
    Joe
    15:05
    Geen uitzending
  • 11:00
    Geen uitzending
    12:15
    Huizenjagers
  • 11:25
    FBI: International
    12:20
    NCIS
  • 11:15
    Geen uitzending
    12:15
    Lost Car Rescue
  • 11:35
    Next Level Chef
    12:20
    Chateau Meiland: En Route
  • 11:20
    World's Most Evil Killers
  • 09:23
    Herhalingslus
    13:00
    Z-Extra
  • 11:51
    Zo doe je het!
    11:55
    5-voor-12
  • 11:35
    Taste of Australia met Hayden Quinn
    12:00
    De Zomertafel
  • 11:10
    Death in Paradise
    12:10
    Sally Lockhart Mysteries
  • 11:15
    First Dates Australia
    12:15
    Scrubs
  • 11:15
    Tijd voor Max
    12:00
    NOS Journaal
  • 11:20
    BinnensteBuiten
    12:00
    NOS Journaal
  • 11:35
    Zin in Zappelin
    11:55
    Pop Papierstad