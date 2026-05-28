Nieuw seizoen '90 Day Fiancé' op TLC
In het nieuwe seizoen van '90 Day Fiancé' volgen we opnieuw zes Amerikanen die verliefd werden over de grens en negentig dagen hebben om te beslissen of ze gaan trouwen.
Een van hen is Mallorie die de Turkse Rasit ontmoette tijdens een vakantie. Maar in haar zuidelijke thuisstaat Alabama wordt de buitenlandse Rasit niet door al haar vrienden geaccepteerd. Ook Debby vond haar vriend aan de andere kant van de wereld: de Egyptische acteur Mido die droomt van een carrière in Amerika. Vrienden van Debby vragen zich af of dat niet de ware reden is voor zijn relatie met haar. En er speelt nog iets: de 41-jarige Mido is nog maagd, omdat hij seks met een ongehuwde vrouw haram vindt. De strenggelovige Ashia gelooft juist dat God haar de Nigeriaanse Maxwell heeft gestuurd, die tien jaar jonger is dan zij. Wanneer hun visum wordt geweigerd vanwege mogelijke fraude, reist ze naar Nigeria om daar te trouwen.
De 54-jarige makelaar Shea werd stapelverliefd op Annabelle uit de Filipijnen, die even oud is als hij. Maar wanneer Shea’s ex-vrouw een boekje opendoet over zijn vermeende ontrouw, komt hun relatie onder hoogspanning te staan. Ook het flirtgedrag van partygirl Catie zet haar relatie met de Britse Josh onder druk. De rustige Josh viel juist op haar spontaniteit, maar dit gaat hem misschien toch iets te ver. Tot slot is er Marissa, die als COO bij bruidswinkel Kleinfeld dagelijks tussen de trouwjurken werkt. Betekent dit dat ze ook snel zal trouwen met Edward, de hotelconciërge die ze leerde kennen tijdens een vakantie in de Dominicaanse Republiek? Eenmaal in New York City blijken hun levens toch anders en vraagt Marissa zich af of hij wel dezelfde ambities heeft als zij.
'90 Day Fiancé', vanaf vrijdag 29 mei om 20.30 uur op TLC.
https://www.tlc.com
