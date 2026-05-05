Nieuw seizoen '22 Kids and Counting' op TLC
In het nieuwe seizoen van 22 Kids and Counting maken dochter Millie en vriend Harley zich op voor hun aanstaande huwelijk. Het is pas het tweede huwelijk in dit grote gezin en dat verbaast ouders Noel en Sue toch wel een beetje – al zijn veel van hun kinderen nog niet op de leeftijd om te gaan trouwen.
Millie en Harley hebben zelf al drie kinderen, maar besluiten elkaar nu toch eindelijk het jawoord te geven. Tenminste… als alles goed gaat. Millie heeft grootste plannen voor de bruiloft, maar de vraag is of dat allemaal wel te betalen is. Noel en Sue willen graag een deel van de kosten op zich nemen, maar verwachten ook dat het bruidspaar zelf meebetaalt. Als Harley plots zijn baan kwijtraakt, komt het allemaal op losse schroeven te staan. En als de spanningen tussen Millie en Harley dan ook nog toenemen, is het de vraag of ze zelf nog wel willen.
'22 Kids and Counting', vanaf woensdag 6 mei om 20.30 uur op TLC.
https://www.tlc.com
Meer artikels over TLC
TVvisie Extra
Onze apps
Meest recente
- Noraly Beyer onthult maandag winnaar Libris Literatuur Prijs
- Nieuw seizoen '22 Kids and Counting' op TLC
- Kijkcijfers: maandag 4 mei 2026
- Televisie- en radiopresentator Hans Otten (55) overleden
- Kijkcijfers: 30 april & 1,2 en 3 mei 2026
- Lief gebaar of vergiftigd geschenk? 'Ze Zeggen Dat' fileert bloemen
- NPO Doc 'Verweesd Eigendom' te zien bij MAX
- VRT NWS 'Pano' onderzoekt: Op de rug van de patient
- Boeiende en blinde aflevering van 'Celebrity MasterChef' op Play
- Nieuw gezin krijgt 'Blind Gekocht'-experten stil
- Qmusic-luisteraars geven Finn het allerlaatste ticket voor de liveshows van 'The Voice' in team Maarten & Dorothee
- Beleef mee de Koningin Elisabethwedstrijd Cello 2026
- Qmusic lanceert 'Mattie versus Marieke': de spannendste strijd dwars door Nederland
- JOE roept mei uit tot Topmaand: elke vrijdag een gloednieuwe top 100
- 'Dijkstra & Evenblij Ter Plekke' zondag vanaf Westerkwartier
Multimedia SPOTLIGHT
-
Er zijn nieuwe verleidsters op 'Temptation Island'
-
Thomas Smith en Begijn le Bleu blikken terug op auditie 'SYTYCD'
-
Bart De Wever ongewoon in 'A-typisch'
-
'Heel Mijn Hart': Verliefdheid na verlies?
-
Check nu de teaser van 'House of the Dragon'
-
Annelies viert haar 25ste cosmetische ingreep met een Plastic is Fantastic-feest
-
Deze talenten stoten door naar de liveshows van 'The Voice'
-
Ward Lemmelijn toont geheim mentaal wapen
-
Heeft Alex Callier een nieuwe zangeres voor Hooverphonic gevonden?
-
Camilia Blereau doet Hugo Sigal schrikken in 'Familie'
-
Bloeit er iets moois in 'So You Think You Can Dance'?
-
Andy Peelman confronteert jonge ondernemer in 'Ze Zeggen Dat'
-
Nieuw seizoen 'Alloo bij de Wegpolitie' bij VTM GO+
-
Cross Battles beloven vuurwerk in 'The Voice van Vlaanderen'
-
Dit is de afvaller na de vijfde aflevering van 'De Mol'
-
Nicky zoekt noodgedwongen grotere woning in 'Blind Gekocht'
-
Repetitie loopt mis in 'So You Think You Can Dance'
-
Dit is de releasedatum van 'Heartstopper Forever'
-
Kijk vrijdag eerste studioshow van 'So You Think You Can Dance'
-
Kijk nu de hilarische trailer van 'STRIKE!' op Streamz
-
Aster Nzeyimana over zijn mediatransfer in 'Achter de Schermen'
-
Cerina wijst Marthe en Matthias terecht in 'Huis Gemaakt'
-
Kijk nu de trailer van het nieuwe seizoen 'Temptation Island'
-
'Flashback' duikt in de wilde jaren van JIM
-
Dit is de afvaller na aflevering 4 van De Mol
-
'De Container Cup' is back baby!
-
Fehmy wordt opvallend stil in nieuwe woning
-
Kijk binnenkort het nieuwe seizoen van 'Amsterdam Centraal 24/7'
-
Het verjaardagsfeest van Kiki loopt volledig uit de hand
-
Ex-coaches grijpen de macht in 'The Voice'
Kijktip van de dag
Van kleuter op het podium tot wereldster: het verhaal van Michael Jackson begint met glitter, maar ook met angst. Achter de succesvolle Jackson 5 schuilt een gezin dat meer door druk dan door liefde werd samengehouden, met een controlerende vader die diepe sporen nalaat. Na de release van het album 'Thriller' in 1982 verovert Michael Jackson de wereld, maar intussen zoekt hij wanhopig naar echte verbinding. Vrienden, familie - onder wie zijn zus La Toya - én collega's schetsen een verontrustend beeld: hoe groter de roem, hoe eenzamer de man achter de mythe.
'The Michael Jackson Story', om 22.15 uur op VRT Canvas.