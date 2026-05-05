VRT NWS 'Pano' onderzoekt: Op de rug van de patient
Meer dan twee miljoen Belgen kampen met chronische rugpijn. Nooit eerder ging er zoveel geld naar hun behandeling. Maar krijgen al die patiënten de juiste zorg?
'Pano' onderzocht de Belgische rugzorg en constateert dat sommige behandelingen onnodig en zelfs schadelijk zijn. Is er sprake van een verdienmodel?
'Pano' ontdekt ook dat een handvol rugchirurgen véél te snel opereert. 'Pano' sprak met patiënten , die na een mislukte operatie , dag en nacht met pijn leven. 'Ik ben echt volledig een schim van wat ik vroeger was', zegt patiënt Steven. Professor Bart Morlion (UZ Leuven) bevestigt: 'Wekelijks zien wij patiënten waarvan wij ons afvragen waarom ze in godsnaam geopereerd zijn.'
Reportage : Peter Brems en Hans Bontinck
Eindredactie : Pascal Seynhaeve en Mario Mertens
'Pano' wordt uitgezonden met ondersteuning van VGT op woensdag 6 mei om 21.00 uur op het kanaal van Ketnet.
Op woensdag 6 mei om 20.45 uur op VRT 1, in de app van VRT NWS en vanaf 17.00 uur op VRT MAX.
Van kleuter op het podium tot wereldster: het verhaal van Michael Jackson begint met glitter, maar ook met angst. Achter de succesvolle Jackson 5 schuilt een gezin dat meer door druk dan door liefde werd samengehouden, met een controlerende vader die diepe sporen nalaat. Na de release van het album 'Thriller' in 1982 verovert Michael Jackson de wereld, maar intussen zoekt hij wanhopig naar echte verbinding. Vrienden, familie - onder wie zijn zus La Toya - én collega's schetsen een verontrustend beeld: hoe groter de roem, hoe eenzamer de man achter de mythe.
'The Michael Jackson Story', om 22.15 uur op VRT Canvas.