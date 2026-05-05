VRT NWS 'Pano' onderzoekt: Op de rug van de patient

Meer dan twee miljoen Belgen kampen met chronische rugpijn. Nooit eerder ging er zoveel geld naar hun behandeling. Maar krijgen al die patiënten de juiste zorg?

'Pano' onderzocht de Belgische rugzorg en constateert dat sommige behandelingen onnodig en zelfs schadelijk zijn. Is er sprake van een verdienmodel?

'Pano' ontdekt ook dat een handvol rugchirurgen véél te snel opereert. 'Pano' sprak met patiënten , die na een mislukte operatie , dag en nacht met pijn leven. 'Ik ben echt volledig een schim van wat ik vroeger was', zegt patiënt Steven. Professor Bart Morlion (UZ Leuven) bevestigt: 'Wekelijks zien wij patiënten waarvan wij ons afvragen waarom ze in godsnaam geopereerd zijn.'

Reportage : ​ Peter Brems en Hans Bontinck

Eindredactie : Pascal Seynhaeve en Mario Mertens

