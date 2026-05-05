NPO Doc 'Verweesd Eigendom' te zien bij MAX

Volgende week is bij Omroep MAX de documentaire 'Verweesd Eigendom' te zien. Deze film van regisseur Piet de Blaauw en interviewer Frénk van der Linden toont de moeizame weg om door de nazi's geroofde bezittingen terug te krijgen bij hun rechtmatige erfgenamen.

Decennia na de Tweede Wereldoorlog blijven families strijden om de familiestukken die hen werden afgenomen. De NPO Doc 'Verweesd Eigendom' laat zien dat restitutie vaak gaat over veel meer dan objecten: het raakt identiteit, familiegeschiedenis en historisch besef.

In de documentaire van regisseur Piet de Blaauw en interviewer Frénk van der Linden worden twee concrete zaken gevolgd, waarbij via de Restitutiecommissie geprobeerd wordt familiestukken terug te krijgen. Parallel daaraan worden onderzoekers van Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed gevolgd die actief op zoek zijn naar de nabestaanden van circa 3300 'verweesde objecten'.

Daarnaast laat de documentaire zien hoe, terwijl de tijd voortschrijdt, Nederlandse musea voor ongemakkelijke dilemma’s worden gesteld wanneer er een claim wordt ingediend voor een stuk dat zij in bruikleen hebben. Zichtbaar wordt hoe de zoektocht naar rechtvaardigheid, zelfs vele decennia later, nog altijd voortduurt en welke persoonlijke, maatschappelijke en morele vragen daarbij naar boven komen.

'NPO Doc: Verweesd Eigendom', woensdag 6 mei om 20.25 uur bij MAX op NPO 2.