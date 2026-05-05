Lief gebaar of vergiftigd geschenk? 'Ze Zeggen Dat' fileert bloemen

dinsdag 5 mei 2026
In de derde aflevering van 'Ze Zeggen Dat' onderzoeken Dina Tersago en Andy Peelman een stelling die de gezellige sfeer in menig huiskamer wel eens kan doen kantelen: zijn bloemen een vergiftigd geschenk?

Wat bedoeld is als een liefdevol gebaar, blijkt mogelijk een chemische cocktail van pesticiden te bevatten.


Om dat te onderzoeken, laten Andy en Dina verschillende boeketten uit warenhuizen en tankstations analyseren in een labo. Met die bloemen stellen ze zelf boeketten samen: Andy werkt met handschoenen, Dina zonder. Maar komen die chemische stoffen ook echt in ons lichaam terecht? Om dat te achterhalen laten ze hun eigen urine testen, net als die van enkele ervaren bloemisten die dagelijks met bloemen werken, onder wie Erik. 'Ik zou heel teleurgesteld zijn, dat is mijn levenswerk', klinkt het bij Erik. 'Ik blijf wel voortdoen, ik doe het al 28 jaar en ben nog altijd springlevend.'


Uit verschillende studies blijkt dat jongeren voor hun nieuwsgaring steeds meer afhankelijk zijn van sociale media, maar hoe betrouwbaar is dat nieuws? En slagen jongeren erin om het echte nieuws te scheiden van fake news en propaganda? In een sociaal experiment worden drie groepen jongeren een week lang beperkt tot één specifieke informatiebron waaronder TikTok, Instagram of de klassieke media. Onder begeleiding van VTM-journaliste Birgit Herteleer en TikTok-journalist van HLN & VTM NIEUWS Jonas Lips maken de jongeren een weekoverzicht op basis van hun toegewezen nieuwskanaal. Slagen jongeren erin om echt nieuws te onderscheiden van fake news en propaganda? En zijn ze even goed geïnformeerd als wie toegang heeft tot volledige nieuwsbronnen?

Ook duikt het duo in de wereld van de genderclichés. Kunnen mannen écht niet multitasken, of is dat een fabeltje? Met een pittig dictee gecombineerd met complexe rekensommen gaan ze op zoek naar een antwoord. Tot slot wordt de jacht in de afvallingsrace rond cybersecurity voortgezet: ditmaal proberen Andy en Dina via malafide QR-codes voor 'gratis wifi' de privacy van argeloze passanten te kraken. Wie blijft alert en wie geeft onbewust de sleutels van zijn digitale leven uit handen?

'Ze Zeggen Dat', dinsdag 5 mei om 20.40 uur bij VTM en op VTM GO.


In Ze Zeggen Dat gaan Andy Peelman en Dina Tersago na welke beweringen en stadslegendes we nu wel of niet mogen geloven.

Van kleuter op het podium tot wereldster: het verhaal van Michael Jackson begint met glitter, maar ook met angst. Achter de succesvolle Jackson 5 schuilt een gezin dat meer door druk dan door liefde werd samengehouden, met een controlerende vader die diepe sporen nalaat. Na de release van het album 'Thriller' in 1982 verovert Michael Jackson de wereld, maar intussen zoekt hij wanhopig naar echte verbinding. Vrienden, familie - onder wie zijn zus La Toya - én collega's schetsen een verontrustend beeld: hoe groter de roem, hoe eenzamer de man achter de mythe.

'The Michael Jackson Story', om 22.15 uur op VRT Canvas.

