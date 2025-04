Nieuw seizoen '1000-lb Best Friends' op TLC

De drie vriendinnen Ashely, Meghan en Vannessa kennen elkaar al meer dan dertig jaar en steunden elkaar in hun gezamenlijke strijd om af te komen van hun extreme overgewicht.

Maar nu dat de goede kant op gaat, lijkt het juist ten koste te gaan van hun vriendschap, zo blijkt uit het nieuwe seizoen van 1000-lb Best Friends. Vannessa verloor het meeste aan gewicht en denkt dat de andere twee daar jaloers op zijn, waardoor ze haar nu negeren. Ashely en Meghan zeggen dat dat niet de reden is, want ze zijn ook happy met hun leven op dit moment, al zou Meghan nog wel een tweede operatie willen om wat extra kilo’s kwijt te raken. Ze is vooral blij dat ze nu haar eigen huis heeft, sinds ze niet meer welkom was bij vriendin Tina die ook nog worstelt met haar gewicht en wacht op haar operatie. Ashely en Meghan storen zich er vooral aan dat Vannessa zich nu ineens als de ‘gewichtsexpert’ gedraagt en vertelt wat de andere dames beter kunnen doen om verder af te vallen. Als de vriendinnen elkaar na vier maanden voor het eerst weer ontmoeten tijdens een meeting van hun support group, lopen de emoties hoog op. Komt dit nog goed tussen de ooit zo ‘dikke vriendinnen’?

'1000-lb Best Friends', vanaf maandag 21 april om 20.30 uur op TLC.