Nieuw op TLC: 'Bringing Up Bates'

Je hebt grote families, hele grote families en je hebt de Bates-familie. Met maar liefst 19 kinderen, variërend van 2 tot 25 jaar, is dit een van de allergrootste families van Amerika.

Hoe je zo'n enorme kinderschare managet en liefdevol in toom houdt, is te zien in een nieuw seizoen van de serie 'Bringing Up Bates'. Niet iedereen woont meer thuis, maar in de eerste aflevering van het nieuwe seizoen komen ze wel weer even allemaal bij elkaar – inclusief baby Bradley, de zoon van Zach en Whitney.

Ook Alyssa en Erin zijn beiden in verwachting. Vanwege Valentijnsdag viert de familie elk jaar een speciale I Love You Day waarbij lootjes worden getrokken en iedereen aan gezinslid een cadeautje geeft. Ook vieren ze de babyshower voor Alyssa die al over acht weken is uitgerekend. De zwangerschap van Erin is extra spannend, nadat ze al drie miskramen heeft gehad. Maar deze keer lijkt het allemaal goed te gaan, zodat de grote familie nog weer een beetje groter wordt.

'Bringing Up Bates', vanaf woensdag 15 september t/m woensdag 10 november om 20.30 uur op TLC.