Nieuw Nederlands gezicht in '90 Day: The Single Life'

Een nieuw Nederlands gezicht is te zien in een nieuw seizoen van de serie '90 Day: The Single Life'. De 35-jarige Joel keerde na 16 jaar Nederland terug naar Aruba, waar hij ook opgroeide, en ontmoet daar Tania die we kennen van haar mislukte huwelijk met de Zuid-Afrikaanse Syngin.

Tania had besloten om haar verdriet over de scheiding opzij te zetten op het tropische eiland waar ze vervolgens Joel tegenkomt die net als Syngin barman is. Een positief teken? Ook Natalie uit Oekraïne probeert een nieuwe liefde te vinden na haar breuk met Michael. Ze ontmoet de aantrekkelijke Josh, maar het feit dat hij twee kinderen bij twee vrouwen heeft, schrikt haar wel af.

Caesar gaat juist op zoek naar een liefde in Oekraïne, nadat hij vijf jaar in een frauduleuze online relatie heeft gezeten die hem 40.000 dollar kostte. Hij huurt een relatiebemiddelaar in en hoopt nu wel de ware te vinden (ter info: Caesars zoektocht in Oekraïne is opgenomen vóór de inval door Rusland).Veronica wil ook graag een nieuwe liefde vinden, nadat zij en Tim als goede vrienden uit elkaar gingen. Maar daar ligt ook meteen een probleem: ze merkt dat nieuwe mannen het niet leuk vinden dat haar ex nu haar bestie is.

Voor Tiffanie breken er ook nieuwe tijden aan nu ze van Ronald is gescheiden en maar liefst 35 kilogram is kwijtgeraakt door een maagverkleiningsoperatie. Het heeft haar zelfvertrouwen een boost gegeven en ze hoopt nu eindelijk de ware te vinden. En dan is er nog Debbie, de moeder van Colt, die 13 jaar na het verlies van haar man toch weer de datingwereld in gaat. De 69-jarige weduwe had al 40 jaar niet gedatet, en heeft inmiddels al wel wat afwijzingen gekregen, maar dat weerhoudt haar er niet van om er vol voor te gaan.

'90 Day: The Single Life', vanaf zaterdag 17 december om 21.00 uur op TLC.