Netflix weerlegt berichten rond Turkse censuur 'Love 101'

Enkele weken terug kon je bij TVvisie lezen dat de Turkse mediaregulator zou zijn tussengekomen om een homoseksueel personage in de populaire serie 'Love 101' te censureren.

Je kon in het artikel op TVvisie al lezen dat de Turkse mediawaakhond Netflix verplichtte om de homoseksuele geaardheid van het personage Osman in 'Love 101' niet openlijk te vertonen, bij het verschijnen van de serie.

Maar het verhaal zit blijkbaar een beetje anders in mekaar. Netflix liet aan onze website het volgende weten: 'Netflix heeft 'Love 101' niet aangepast door een LGBTQ-personage te schrappen, er was namelijk nooit sprake van dit personage. Dit is een gerucht dat in april op social media startte vlak voordat de show op Netflix beschikbaar kwam. Sindsdien wordt dit gerucht regelmatig overgenomen in de media. Wij proberen deze verkeerde informatie zoveel mogelijk te corrigeren.'

