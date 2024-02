Netflix toont eerste beelden van 'SCOOP' over het veelbesproken BBC-interview met prins Andrew

Netflix geeft de teaser vrij van 'SCOOP', een film waarin we een kijkje krijgen achter de schermen van het befaamde BBC-interview met de Britse prins Andrew.

Hoofdrollen worden gespeeld door Gillian Anderson en Rufus Sewell. De film is vanaf 5 april te zien op Netflix.

Over 'SCOOP'

'SCOOP', geïnspireerd op ware gebeurtenissen, is de verfilming van vastberaden journalistiek dat uiteindelijk een wereldschokkend interview opleverde: het beruchte gesprek van prins Andrew met 'BBC Newsnight'. Van producer Sam McAlister die spannende onderhandelingen voerde met Buckingham Palace tot de verbijsterende confrontatie van journalist Emily Maitlis met de prins, SCOOP neemt ons mee in het verhaal van vrouwen die nergens voor terugdeinzen om alles te krijgen. Want om zo’n groot interview te krijgen, moet je doortastend zijn.

Cast: Billie Piper, Gillian Anderson, Keeley Hawes, Romola Garai & Rufus Sewell

Geregisseerd door: Philip Martin

Geschreven door: Peter Moffatt & Geoff Bussetil

Geproduceerd door: Hilary Salmon & Radford Neville voor The Lighthouse Film & TV

Uitvoerende producenten: Sanjay SInghal voor Voltage TV, Sam McAlister

'SCOOP' is vanaf 5 april exclusief te zien op Netflix.