Netflix start opnames 'The Thursday Murder Club' met Helen Mirren en Pierce Brosnan

Netflix is gestart met de opnames van de nieuwe misdaadfilm 'The Thursday Murder Club', met een sterrencast bestaande uit onder meer Helen Mirren, Pierce Brosnan, Sir Ben Kingsley en Celia Imrie.

De film is gebaseerd op de veelgeprezen boeken van Richard Osman, een klassieker onder de Britse misdaadthrillers. 'The Thursday Murder Club' is geregisseerd en geschreven door Chris Columbus, bekend van de 'Harry Potter'-films.

Over 'The Thursday Murder Club'

De film volgt een groep vrienden in een bejaardentehuis die samenkomen om voor de lol moorden op te lossen. Wat begint als een onschuldige hobby, verandert in een spannend avontuur wanneer ze verstrikt raken in een echte moordzaak. De vier leden van de club worden vertolkt door Mirren (ex-spion Elizabeth), Kingsley (ex-psychiater Ibrahim), Brosnan (voormalig vakbondsactivist Ron) en Imrie (ex-verpleegster Joyce).

Regisseur/schrijver: Chris Columbus

Producenten: Jennifer Todd en Chris Columbus

Uitvoerende producenten: Holly Bario, Jeb Brody, Eleanor Columbus, Jo Burn en Richard Osman

Cast: Helen Mirren, Pierce Brosnan, Sir Ben Kingsley, Celia Imrie, Naomi Ackie, Daniel Mays, Jonathan Pryce, David Tennant, Henry Lloyd-Hughes, Tom Ellis, Richard E. Grant, Geoff Bell, Ingrid Oliver en Paul Freeman

'The Thursday Murder Club' is het nieuwste project dat wordt geproduceerd in samenwerking tussen Netflix en Amblin. Onder deze samenwerking valt ook de aankomende film 'Carry-On', met Jason Bateman en Taron Egerton in de hoofdrollen.