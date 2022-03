Netflix onthult trailer 'Anatomy of a Scandal' met Sienna Miller

Netflix geeft vandaag de trailer vrij van de psychologische thriller 'Anatomy of a Scandal'. De zesdelige serie speelt zich af in Londen en is gebaseerd op de gelijknamige bestseller van Sarah Vaughan.

In de hoofdrollen schitteren Sienna Miller ('American Sniper', 'The Loudest Voice') als Sophie, Michelle Dockery ('The Gentleman', 'Downton Abbey') als Kate, Rupert Friend ('Homeland', 'Death of Stalin') als James, Naomi Scott ('Aladdin', 'Charlie's Angels') als Olivia en Josette Simon ('The Witcher', 'Broadchurch') als Angela.

Over 'Anatomy of a Scandal'

Het aangrijpende rechtszaaldrama 'Anatomy of a Scandal' legt de persoonlijke en politieke schandalen van de Britse elite bloot, waarbij al snel duidelijk wordt dat gerechtigheid en privilege dicht bij elkaar liggen. James en Sophie Whitehouse hebben een gelukzalig en bevoorrecht leven. Als minister in het parlement met een liefhebbende familie thuis lijkt alles James voor de wind te gaan, maar dan komt er plotseling een groot schandaal aan het licht. Advocaat Kate Woodcroft heeft ondertussen haar eigen zorgen, zeker wanneer haar vervolging zowel Westminster, het huwelijk van de Whitehouses en haar eigen imago dreigt te schaden.

'Anatomy of a Scandal' is gemaakt en geschreven door David E. Kelley ('Big Little Lies', 'Goliath') en Melissa James Gibson ('House of Cards', 'The Americans'). Alle zes afleveringen zijn geregisseerd door regisseur en uitvoerend producent S.J. Clarkson ('Jessica Jones', 'The Defenders'). Executive producers van de serie zijn Liza Chasin ('The Loudest Voice', 'Baby Driver') van 3Dot Productions, Bruna Papandrea ('Gone Girl', 'Big Little Lies') en Allie Goss van Made Up Stories samen met Sarah Vaughan en Margaret Chernin.

De cast bestaat verder uit Geoffrey Streatfeild (Tom Southern), Joshua McGuire (Chris Clarke), Liz White (Alison Conlon), Nancy Farino (Holly), Hannah Dodd (jongere Sophie), Ben Radcliffe (jongere James), Jake Simmance (jongere Tom), Annie Haworth (jongere Alison), Amelie Bea-Smith (Emily Whitehouse) en Sebastian Selwood (Finn Whitehouse).

'Anatomy of a Scandal' is wereldwijd beschikbaar op Netflix vanaf 15 april 2022.