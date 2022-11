Netflix onthult de trailer van 'White Noise'

Netflix onthult vandaag de trailer van Noah Baumbach's 'White Noise'. De film ging eerder dit jaar in première als openingsfilm van het internationale filmfestival in Venetië (La Biennale Cinema 2022).

'White Noise' verschijnt op 8 december in een select aantal bioscopen en is vanaf 30 december wereldwijd te zien op Netflix.

Over 'White Noise'

Tegelijkertijd hilarisch en afschuwelijk, lyrisch en absurd, gewoontjes en apocalyptisch, vertelt 'White Noise' het verhaal van een hedendaagse Amerikaanse familie die probeert te dealen met de mondaine conflicten van het dagelijks leven. Ondertussen worstelen ze met de universele mysteries in de liefde, de dood en de mogelijkheid op geluk in een onstabiele wereld. Gebaseerd op het boek van Don DeLillo.

Scenarist: Noah Baumbach

Producenten: Noah Baumbach, p.g.a., David Heyman, p.g.a., Uri Singer.

Cast: Adam Driver, Greta Gerwig, Don Cheadle, Raffey Cassidy, Sam Nivola, May Nivola, Lars Eidinger, Andre Benjamin, Jodie Turner-Smith

'White Noise' verschijnt 8 december in een select aantal bioscopen en 30 december wereldwijd op Netflix.