Netflix onthult de trailer van 'Black Mirror', seizoen 6

Netflix deelt nieuwe beelden van het langverwachte zesde seizoen van de duistere en satirische serie 'Black Mirror', gecreŽerd door Charlie Brooker.

Het belooft nog onvoorspelbaarder, verrassender en meer grensverleggend te worden dan ooit tevoren. 'Black Mirror' seizoen 6 bestaat uit vijf afleveringen en is vanaf 15 juni exclusief beschikbaar op Netflix.

AFLEVERING 1: JOAN IS AWFUL

Een vrouw is verbijsterd wanneer ze ontdekt dat een wereldwijd streamingplatform een dramaserie lanceert dat gebaseerd is op haar leven en waarin ze wordt vertolkt door Hollywoodster Salma Hayek.

AFLEVERING 2: LOCH HENRY

Een jong stel reist af naar een rustig Schots stadje om te beginnen aan een serieuze natuurfilm, maar wordt afgeleid door een spannend lokaal verhaal dat verband houdt met schokkende gebeurtenissen uit het verleden.

AFLEVERING 3: BEYOND THE SEA

In een alternatief 1969 worstelen twee mannen tijdens een gevaarlijke high-tech missie met de gevolgen van een onvoorstelbare tragedie.

AFLEVERING 4: MAZEY DAY

Een onzekere beroemdheid wordt belaagd door paparazzi terwijl ze probeert om te gaan met de nasleep van een hit-and-run incident.

AFLEVERING 5: DEMON 79

Noord-Engeland, 1979. Een verlegen verkoopassistent krijgt te horen dat ze vreselijke daden moet plegen om een ramp te voorkomen.

Cast: Aaron Paul, Anjana Vasan, Annie Murphy, Auden Thornton, Ben Barnes, Clara Rugaard, Daniel Portman, Danny Ramirez, Himesh Patel, John Hannah, Josh Hartnett, Kate Mara, Michael Cera, Monica Dolan, Myha'la Herrold, Paapa Essiedu, Rob Delaney, Rory Culkin, Salma Hayek Pinault, Samuel Blenkin en Zazie Beetz

Creator en schrijver: Charlie Brooker

Uitvoerende producenten: Charlie Brooker, Jessica Rhoades, Annabel Jones en Bisha K. Ali

Productiemaatschappij: Broke & Bones

Licentie via: Banijay Rights

Het zesde seizoen van 'Black Mirror' is vanaf 15 juni exclusief te zien op Netflix.