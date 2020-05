Netflix maakt startdatum laatste seizoen '13 Reasons Why' bekend (VIDEO)

Foto: Netlix

Vorig jaar kwam de cast van '13 Reasons Why' samen en begon de productie aan het vierde en laatste seizoen met een emotionele scriptlezing. Heel binnenkort nemen we definitief afscheid van de laatstejaarsstudenten van Liberty High School tijdens de spannende finale van de serie die een diepe indruk heeft nagelaten op de vele fans wereldwijd.











Tijdens het laatste seizoen, vanaf 5 juni exclusief op Netflix, bereiden de laatstejaarsstudenten van Liberty High School zich voor op hun diploma-uitreiking. Voordat ze afscheid kunnen nemen, staan ze voor de uitdaging om een gevaarlijk geheim te bewaren en moeten ze hartverscheurende keuzes maken die allesbepalend zijn voor hun toekomst.



Check het emotionele afscheid bij de acteurs van '13 Reasons Why':

Seizoen 4 Cast:

Dylan Minnette als Clay Jensen, Alisha Boe als Jessica Davis, Brandon Flynn als Justin Foley, Miles Heizer als Alex Standall, Grace Saif als Ani Achola, Christian Navarro als Tony Padilla, Ross Butler als Zach Dempsey, Devin Druid als Tyler Down, Timothy Granaderos als Montgomery de la Cruz, Anne Winters als Chloe, Deaken Bluman als Winston Williams, Tyler Barnhardt als Charlie St. George, Austin Aaron als Luke Holliday, Inde Navarrette als Estela de la Cruz, RJ Brown als Caleb, Steven Weber als Principle Bowen, Brenda Strong als Mrs. Walker, Amy Hargreaves als Mrs. Jensen, Josh Hamilton als Matt Jensen, Mark Pellegrino als Deputy Standall en Jan Luis Castellanos wordt geïntroduceerd als Diego Torres.



Creator: Brian Yorkey



Executive Producers: Brian Yorkey, Mandy Teefey, Kristel Laiblin, Selena Gomez en Joy Gorman



Het finale seizoen van '13 Reasons Why' bevat 10 afleveringen van telkens 60 minuten en is vanaf 5 juni exclusief te zien bij Netflix.





