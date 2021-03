Netflix maakt nieuwe castnamen voor 'The Witcher' seizoen 2 bekend

Netflix heeft enkele nieuwe castleden voor het tweede seizoen van 'The Witcher' aangekondigd. 'The Witcher', gebaseerd op de gelijknamige succesvolle fantasy boeken, is een episch verhaal over familie en het lot.

Deze nieuwe namen voegen zich in het tweede seizoen toe aan de cast:

Adjoa Andoh ('Bridgerton', 'Silent Witness') als Nenneke

Cassie Clare ('Brave New World', 'The Bisexual', 'The Irregulars') als Phillippa Eilhart

Liz Carr ('Silent Witness', 'Devs') als Fenn

Graham McTavish ('Outlander', 'The Hobbit') als Dijkstra

Kevin Doyle ('Downton Abbey', 'Happy Valley') als Ba’lian

Simon Callow ('A Room with A View', 'Four Weddings and a Funeral') als Codringher

Chris Fulton ('Bridgerton', 'Outlaw King') als Rience

Over 'The Witcher' seizoen 2

Omdat Geralt of Rivia ervan overtuigd is dat Yennefer om het leven is gekomen tijdens de 'Battle of Sodden' brengt hij prinses Cirilla naar de veiligste plek die hij kent: zijn ouderlijk huis Kaer Morhen. Terwijl de koningen, elfen, mensen en demonen van de verschillende continenten strijden voor heerschappij, moet Geralt prinses Cirilla tegen nog iets veel gevaarlijkers beschermen: de mysterieuze kracht die in haar schuilt.

In het het tweede seizoen zien we de volgende bekende gezichten terug: Henry Cavill, Anya Chalotra, Freya Allan, Joey Batey, MyAnna Buring, Tom Canton, Lilly Cooper, Jeremy Crawford, Eamon Farren, Mahesh Jadu, Terence Maynard, Lars Mikkelsen, Mimî M Khayisa, Royce Pierreson, Wilson Mbomio, Anna Shaffer en Therica Wilson-Read.

Nieuwe aanvullende cast die eerder al aangekondigd is: Yasen Atour als Coen, Agnes Born als Vereena, Paul Bullion als Lambert, Basil Eidenbenz als Eskel, Aisha Fabienne Ross als Lydia, Kristofer Hivju als Nivellen, Mecia Simson als Francesca, en Kim Bodnia als Vesemir.

Lauren Schmidt Hissrich is de showrunner en uitvoerend producent. De aanvullende uitvoerend producenten zijn: Tomek Baginski, Jason F. Brown, Sean Daniel, Mike Ostrowski, Steve Gaub en Jarosław Sawko.

De serie wordt geregisseerd door Stephen Surjik ('The Umbrella Academy'), Sarah O’Gorman ('Cursed'), Ed Bazalgette ('The Last Kingdom') en Louise Hooper ('Cheat').