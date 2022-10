Netflix lanceert trailer van Iñárritu's 'BARDO, False Chronicle of a Handful of Truths'

Vijfvoudig Academy Award®-winnaar Alejandro G. Iñárritu brengt zijn nieuwste film 'BARDO, False Chronicle of a Handful of Truths' naar Netflix.

'BARDO, False Chronicle of a Handful of Truths' is een epische, visueel verbluffende en meeslepende film over de intieme en ontroerende reis van Silverio; een bekende Mexicaanse journalist en documentairemaker die in Los Angeles woont. Nadat hij een prestigieuze internationale prijs in ontvangst heeft genomen, keert hij noodgedwongen terug naar zijn geboorteland, niet wetende dat deze simpele reis hem tot een existentiële grens zal drijven. De waanzin van zijn herinneringen en angsten dringen door in zijn dagelijks leven en vervullen hem met verbijstering en verwondering.

Met een lach en een traan worstelt Silverio met universele en tegelijk persoonlijke vragen over identiteit, succes, sterfelijkheid, de geschiedenis van Mexico en de diepgewortelde familieband die hij voelt met zijn vrouw en kinderen. Kortom, wat het betekent om mens te zijn in deze merkwaardige tijd.

De Mexicaanse acteur Daniel Giménez Cacho speelt Silverio Gama in een onvergetelijke rol.

'BARDO, False Chronicle of a Handful of Truths' is gefilmd op 65mm door Academy Award®-genomineerde Darius Khondji ('Amour', 'Se7en') en geschreven door Iñárritu en Nicolás Giacobone (Oscar®-winnaar 'Birdman: Or (The Unexpected Virtue of Ignorance)' en 'Biutiful'). Het is Iñárritu's eerste film die in Mexico is opgenomen sinds de internationale sensatie 'Amores Perros' uit 2000. Production design komt van de Oscar®-winnende Mexicaanse ontwerper Eugenio Caballero ('ROMA', 'Pan's Labyrinth') en het kostuumontwerp is in handen van Anna Terrazas ('The Deuce', 'ROMA').

'BARDO, False Chronicle of a Handful of Truths' is vanaf 16 december wereldwijd te zien op Netflix.