Netflix lanceert trailer 'The Man with 1000 Kids' over Nederlandse spermadonor Jonathan Meijer

De internationale Netflix-documentaire 'The Man with 1000 Kids' vertelt het verhaal van de Nederlandse spermadonor Jonathan Meijer, een charmante oplichter die de afgelopen jaren wereldnieuws werd.

Jonathan wordt ervan beschuldigd over de hele wereld moeders te hebben misleid om zijn kinderen te krijgen.

Deze driedelige serie duikt in de schimmige wereld van de vruchtbaarheidsindustrie en laat zien hoe sommige internationale klinieken door een gebrek aan wereldwijde regelgeving anonieme donaties toestaan.

Met exclusieve toegang tot een groep vastberaden en verontwaardigde ouders onthult de serie het bizarre verhaal van deze YouTuber, en hoe de ouders nu strijden voor wetswijzigingen om te voorkomen dat hij nog meer mensen bedriegt.

'The Man With 1000 Kids' is vanaf 3 juli exclusief te zien op Netflix.