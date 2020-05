Netflix lanceert 'Space Force'

Binnenkort kunnen Netflix-kijkers 'Space Force' bekijken, een komische serie met Steve Carell, bekend van 'The Office', en Lisa Kudrow, legendarisch als Phoebe Buffay uit 'Friends'.

De serie gaat over een groep mensen onder leiding van generaal en piloot Mark R. Naird die een nieuwe afdeling van het Amerikaanse leger moeten oprichten. Hun opdracht bestaat erin om opnieuw Amerikanen naar de maan te sturen. Hun doel? Volledige dominantie van het team in het heelal.



'Space Force' is vanaf 29 mei te zien op Netflix.



Bron: Het Laatste Nieuws