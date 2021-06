Netflix lanceert officiële trailer van 'The Last Mercenary' met Jean-Claude Van Damme

Foto: © Netflix 2021

'The Last Mercenary' is een Netflix Original Film met Jean-Claude Van Damme in de hoofdrol. Richard Brumère, beter bekend als 'La Brume' ('The Mist'), is een voormalig special agent van de Franse geheime dienst die zich tot huurling heeft bekeerd.