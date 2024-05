Netflix lanceert nieuwe beelden van 'Beverly Hills Cop'

Netflix geeft de officiŽle trailer vrij van 'Beverly Hills Cop: Axel F', de nieuwste toevoeging aan de succesvolle filmreeks.

Eddie Murphy maakt zijn langverwachte terugkeer als de eigenzinnige rechercheur Axel Foley. Ook Billy Rosewood als Judge Reinhold, John Taggart als John Ashton, Jeffrey Friedman als Paul Reiser, en Serge als Bronson Pinchot zijn weer te zien.

Over 'Beverly Hills Cop: Axel F.'

Detective Axel Foley (Eddie Murphy) is opnieuw te vinden in Beverly Hills. Wanneer het leven van zijn dochter wordt bedreigd, bundelen Jane (Taylour Paige) en het team van Foley hun krachten met zowel een nieuwe partner (Joseph Gordon-Levitt) als oude vertrouwelingen Billy Rosewood (Judge Reinhold) en John Taggart (John Ashton) om de druk op te voeren en een samenzwering bloot te leggen.

Regisseur: Mark Molloy

Cast: Eddie Murphy, Joseph Gordon-Levitt, Taylour Paige, Judge Reinhold, John Ashton, Paul Reiser, Bronson Pinchot en Kevin Bacon

'Beverly Hills Cop: Axel F.' is vanaf 3 juli beschikbaar op Netflix.