Netflix lanceert gratis walking tours in drie Europese steden

Laat deze zomer je afstandsbediening liggen en ontdek drie iconische Europese steden door de ogen van je favoriete Netflix personage. Van 11 tot en met 17 juli organiseert Netflix gratis walking tours in Londen, Parijs en Madrid.

Tijdens de tour ontdekken deelnemers de historie, must-see locaties en bijzondere behind-the-scenes details van populaire Netflix titels die in die stad zijn opgenomen.

De bijzondere verhalen uit series en films brengen fans naar plekken waar ze nog nooit zijn geweest en geven hen een kijkje in andere culturen. Meer dan 70% van de kijkcijfers dit jaar komt van leden die naar titels kijken afkomstig uit een ander land. En dat maakt van Netflix een plek waar kijkers in aanraking komen met andere landen en verliefd worden op andere culturen. Zo kiezen Netflix-leden locaties uit series of films vaak als volgende reisbestemming. Ze zeggen zelfs 2,4x vaker dat de locatie van een serie of film die ze onlangs bekeken hun meest gewilde reisbestemming is. Daarbij hebben ze grote interesse voor plaatselijke bezienswaardigheden en monumenten (+24%), lokale geschiedenis (+25%) en eten en drinken (+26%).

Met de walking tours wil Netflix leden in contact brengen met de verhalen en de plaatsen waar ze van houden.

Kan je niet wachten om een croissantje te eten op Place de l'Estrapade zoals 'Emily in Paris'? Of ben je benieuwd naar de plek waar de iconische geldroof uit 'La Casa de Papel' heeft plaatsgevonden? Kijk voor meer informatie op netflix.neweuropetours.eu. Om deel te nemen aan de Netflix walking tours is het vereist om te reserveren. Let op: wees er snel bij want het aantal plekken is beperkt.