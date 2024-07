Netflix kondigt vierde seizoen van 'Bridgerton' aan

Netflix en Shondaland hebben het vierde seizoen aangekondigd van 'Bridgerton'. Het nieuwe seizoen van de succesvolle serie draait om het liefdesleven van Benedict Bridgerton, gespeeld door Luke Thompson.

Houd je waaier paraat want dit belooft weer een meeslepend seizoen te worden.



In het vierde seizoen wordt de focus verlegd naar de free-spirited tweede zoon Benedict Bridgerton (Luke Thompson). Ondanks dat zowel zijn oudere als jongere broers inmiddels getrouwd zijn, is Benedict terughoudend in de liefde. Dat verandert echter wanneer hij de mysterieuze ‘Lady in Silver’ ontmoet tijdens het extravagante gemaskerde bal van zijn moeder.