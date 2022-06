Netflix kondigt reeks nieuwe Europese animatiefilms en -series aan

In aanloop naar het 61e jaarlijkse Annecy International Animation Film Festival kondigt Netflix een reeks nieuwe Europese animatiefilms en -series aan. Elk met een eigen, gedurfde toon, maar universeel in verhaal en thema's.

Onder de nieuwe films bevinden zich 'Ember', Sergio Pablo’s vervolg op de BAFTA bekroonde en Academy Award genomineerde film 'Klaus'; de animatie musical 'Scrooge: A Christmas Carol' met muziek van de beroemde Academy Award winnaar Leslie Bricusse; 'That Christmas' gebaseerd op de kinderboeken van BAFTA winnaar Richard Curtis; en een titelloze animatiefilm van 'Wallace & Gromit' en Academy Award winnaar Steve Box.

Op het gebied van series verwelkomt Netflix drie nieuwe, originele producties waaronder 'Bad Dinosaurs' van Snafu Pictures en Able & Baker, 'Mermaid Magic' van Rainbow, 'The Seven Bears' van Folivari en 'Wereworld' van Lime Pictures, dat is gebaseerd op de reeks fantasy-romans van 'Curtis Jobling'.

De nieuwe films en series zijn onderdeel van het groeiende animatieaanbod uit Europa, waaronder ook 'My Father's Dragon' van Cartoon Saloon en met een Academy Award genomineerde regisseur Nora Twomey, die dit najaar verschijnt op Netflix. Ook 'Chicken Run: Dawn of the Nugget', een 'Wallace & Gromit'-project van de viervoudige Academy Award®-winnende Britse animatiestudio Aardman en een nieuwe animatieserie voor volwassenen van Zerocalcare uit Italië worden aan dit rijtje toegevoegd. Tot slot komen de Noorse showrunners Jon Iver Helgaker en Jonas Togerson met een nieuw project: 'Captain Fall'.

Nieuwe films

'Ember' (Spanje)

'Ember' is een episch, avontuurlijk verhaal over de zoektocht van de mensheid naar vuur. We volgen de jonge Dikika die een haast onmogelijke tocht naar een vulkaan begint om daar een kostbare vuursteen terug te vinden die haar stam kan redden. 'Ember' is een creatie van de met BAFTA bekroonde en Academy Award genomineerde regisseur Sergio Pablos ('Klaus') en The SPA Studios.

'Scrooge: A Christmas Carol' (UK)

'Scrooge: A Christmas Carol' is de welbekende Charles Dickens kerstklassieker in een bovennatuurlijk, tijdreizend en muzikaal jasje. Met zijn ziel op het spel, heeft Scrooge nog maar één kerstavond over om zijn verleden onder ogen te zien en een betere toekomst op te bouwen. Met opnieuw gearrangeerde liedjes van de legendarische en tweevoudig Academy Award winnaar Leslie Bricusse OBE, is 'Scrooge: A Christmas Carol' weer een heerlijke meezingfilm voor de nieuwe generatie. De film is geproduceerd door Timeless Films en geregisseerd door Stephen Donnelly.

Release: December 2022

'That Christmas' (UK)

In de hartverwarmende film 'That Christmas' volgen we diverse verhaallijnen over liefde en eenzaamheid, familie en vrienden, en de Kerstman die een grote fout maakt, om nog maar te zwijgen over een enorm aantal kalkoenen! 'That Christmas' van Locksmith Animation is gebaseerd op de succesvolle kinderboekenreeks van BAFTA winnaar en Academy Award genomineerde Richard Curtis ('Four Weddings and a Funeral', 'Love Actually', 'Yesterday'). De film is het speelfilmdebuut van de bekende animator Simon Otto ('How to Train Your Dragon'-trilogie). Nicole P. Hearon ('Moana', 'Frozen') en Adam Tandy ('The Thick of It', 'Detectorists') zijn de producers van dit spektakel.

Steve Box animatiefilm (Frankrijk)

Van de Academy Award winnaar en driemaal BAFTA winnaar Steve Box ('Wallace & Gromit: The Curse Of The Were Rabbit') en SUPERPROD Animation, komt een nog te betitelen, geheel originele animatie/familiekomedie. In deze film worstelen Tibbles en zijn bende zwerfkatten om zichzelf te voeden met de opbrengsten van hun vindingrijke, maar weinig opbrengende overvallen. Daardoor worden ze gedwongen om undercover te gaan en de grootste overval van hun leven te plegen. Hoe? Door zich voor te doen als datgene waar ze eigenlijk het meest een hekel aan hebben: de verwende huisdieren van de buitenwijken.

Nieuwe series

'Bad Dinosaurs' (UK / Spanje)

'Bad Dinosaurs' is een sensationele rit door het Mesozoïcum, waarin we de hilarische streken volgen van een Tyrannosaurus-familie die de beproevingen van het leven in de prehistorische wildernis ondergaan terwijl ze omringd zijn door incompetente dinosaurussen. 'Bad Dinosaurs' is het animatiedebuut van Snafu Pictures en gebaseerd op een reeks succesvolle online korte films, mede gecreëerd door de animator Joel Veitch. De film is geproduceerd door Able & Baker ('Love Death & Robots', 'Dragon Rider') en geregisseerd door Simone Giampaolo, die op de shortlist van de Academy Award stond en meerdere prijzen won.

'Mermaid Magic' (Italië)

In de vernieuwende animatieserie 'Mermaid Magic' verruilt zeemeerminprinses Merlinda haar onderzeese wereld voor het onbekende land daarboven. Haar doel is om een zeldzame magische bron op te sporen die haar zal helpen het op te nemen tegen de kwade krachten boven en onder de golven die het op haar koninkrijk gemunt hebben. 'Mermaid Magic' is een creatie van van de veelvuldig bekroonde maker en regisseur Iginio Straffi (WinxClub), animatiestudio Rainbow/Bardel ('Rick and Morty', 'Dragon Prince') en scenarist Rich Burns ('Spirit Riding Free').

'The Seven Bears' (Frankrijk)

Vergeet de zeven dwergen, hier komen de zeven beren! Kijk uit voor Assepoester, Roodkapje en Sneeuwwitje, want deze sympathieke bende beren geven een leuke draai aan de sprookjes die we dachten te kennen. Gebaseerd op de veelgeprezen grafische verhalen van Emile Bravo, worden 'The Seven Bears' tot leven gebracht door de bekroonde animatiestudio Folivari.

'Wereworld' (UK)

'Wereworld' is een epische fantasyserie over Drew Ferran die op volwassen leeftijd ontdekt dat hij tot een van de laatste overlevende weerwolven behoort. Met deze ontdekking is hij direct ook de rechtmatige heerser van het land dat wordt geregeerd door de Werelords. Drew moet vechten om de troon op te eisen en een einde te maken aan de tirannie van de Lionlords. 'Wereworld' is gebaseerd op de gelijknamige boeken van Curtis Jobling en geregisseerd door Tom Brass voor Jellyfish Pictures. De serie is geproduceerd door Angelo Abela, Tim Compton, Curtis Jobling en Barry Quinn voor Lime Pictures.