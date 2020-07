Netflix kondigt nieuwe miniserie 'The Witcher: Blood Origin' aan

Blood Origin vertelt een verhaal dat verloren is gegaan in de tijd en dat zich afspeelt in de elfenwereld, 1.200 jaar voor 'The Witcher'.

'Blood Origin' is een zesdelige actieserie en prequel van de populaire Netflix serie 'The Witcher'.

'Blood Origin' gaat over het ontstaan van de allereerste Witcher en de verschillende gebeurtenissen die leiden tot de samensmelting van de werelden van monsters, mensen en elfen.

Showrunner: Declan de Barra

Executive Producers: Declan de Barra & Lauren Schmidt Hissrich, Jason Brown & Sean Daniel van Hivemind, en Tomek Baginski & Jarek Sawko van Platige Films

Creatief Adviseur: Andrzej Sapkowski