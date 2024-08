Netflix kondigt nieuwe komedieserie 'Voetbalouders' aan

De opnames zijn begonnen van de nieuwe Nederlandse Netflix-serie 'Voetbalouders'. De komedieserie, geschreven en geregisseerd door Ilse Warringa en geproduceerd door Hollands Licht, geeft een hilarische kijk op hoe een groep overenthousiaste ouders zich vanaf de zijlijn bemoeit met de voetbalprestaties van hun jonge kinderen op het veld.

Ilse Warringa maakt ook deel uit van de cast, naast onder anderen Eva van Gessel, Mariana Aparicio, Michiel Nooter, Edwin Jonker, Bas Hoeflaak, Guido Pollemans, Leonoor Koster, Nyncke Beekhuyzen, Arnoud Bos, Gurkan Küçüksentürk, Evrim Akyigit, Rian Gerritsen, Steef Cuijpers en René van ‘t Hof. 'Voetbalouders' is naar verwachting in 2025 op Netflix te zien.

Ilse Warringa: 'Al jaren sta ik elk weekend langs de lijn bij mijn twee voetballende kinderen. Toen zij mij een aantal jaar geleden een juich- en schreeuwverbod oplegden, wist ik dat er een nieuwe komedieserie geboren was. Ik kijk er enorm naar uit om al mijn ervaringen als voetbalmoeder om te zetten in een herkenbare en humoristische serie, want het gedrag van ouders langs de lijn is iets waar je maar beter om kunt lachen.'

Antoinette Beumer, Director Series, Benelux Netflix: 'We zijn ontzettend trots op de samenwerking met Ilse Warringa voor 'Voetbalouders'. Met onder meer 'De Luizenmoeder' heeft Ilse bewezen dat ze de gave bezit om een breed publiek te kunnen raken en vermaken met haar aanstekelijke humor en wij zijn ervan overtuigd dat kijkers enorm zullen genieten van de herkenbare en hilarische momenten uit ‘Voetbalouders’.'

Over 'Voetbalouders'

'Voetbalouders' is een komische serie die draait om een groep opdringerige ouders die zich schaamteloos bemoeit met de amateurvoetbalcarrières van hun kinderen. We maken kennis met deze wereld door Lillian en haar zoon Levi, die nieuw is in het team. Lillian realiseert zich al snel dat ze wil ontsnappen aan deze eigenzinnige groep ouders, vooral aan Marenka, de laatste persoon die je op zaterdagochtend tegen wil komen. Echter, Levi wil blijven en raakt bevriend met Vito, het meest excentrieke kind van allemaal, die toevallig ook nog Marenka's zoon is.

Cast & Crew

Cast: Ilse Warringa, Eva van Gessel, Mariana Aparicio, Michiel Nooter, Edwin Jonker, Bas Hoeflaak, Guido Pollemans, Leonoor Koster, Arnoud Bos, Nyncke Beekhuyzen, Gurkan Küçüksentürk, Evrim Akyigit, Rian Gerritsen, Steef Cuijpers en René van ‘t Hof

Geregisseerd door: Ilse Warringa, Albert Jan Van Rees

Geschreven door: Ilse Warringa

Producent: Hollands Licht

'Voetbalouders' is naar verwachting in 2025 te zien op Netflix.