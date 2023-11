Netflix kondigt nieuwe 'FERRY'-film aan

Ferry fans opgelet: de drugsbaron van het zuiden, Ferry Bouman, keert terug! Netflix komt met een nieuwe 'Ferry'-film, met in de hoofdrollen Frank Lammers en Huub Smit.

De film zet het verhaal voort van het derde seizoen van 'Undercover'. De tweede 'Ferry'-film wordt geproduceerd door De Mensen, de overige castleden worden op een later moment bekendgemaakt.

Over de film

Ferry heeft alles verloren en leeft nu een teruggetrokken leven, ver weg van Brabant. Zijn verleden is gevuld met geweld, leugens en een spoor van verraad. Op het eerste gezicht lijkt het goed te gaan, maar diep van binnen achtervolgt zijn geweten hem. Zal de stoere drugsbaron met pensioen gaan of heeft hij nog een laatste truc in petto?

CAST: Frank Lammers (Ferry Bouman) en Huub Smit (Dennis)

REGIE: Wannes Destoop

SCHRIJVERS: Tibbe van Hoof en Geerard Van de Walle

UITVOERENDE PRODUCENTEN: Ivy Vanhaecke en Pieter Van Huyck

PRODUCTIEMAATSCHAPPIJ: De Mensen

De film wordt gemaakt met de steun van Tax Shelter van de Belgische Federale overheid en VRT en is in 2024 exclusief te zien op Netflix.