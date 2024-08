Netflix kondigt documentaires over Victoria Beckham en Gordon Ramsay aan

Netflix heeft zeven nieuwe producties aangekondigd tijdens het Edinburgh TV Festival, waaronder een documentaireserie over Victoria Beckham, 'Being Gordon Ramsay', 'Take That', '7/7: Hunting the London Bombers' en 'Matchroom: The Greatest Showmen'.

Verder zijn er ook twee fictieve series aangekondigd: 'How to Kill Your Family' en 'Legends'.

Daarnaast is er ook een tweede seizoen aangekondigd van de spionagethriller 'Black Doves' met Keira Knightley en Ben Whishaw, geproduceerd door SISTER en Noisy Bear, en een tweede seizoen van 'Love is Blind UK'.

De nieuwe series:

'Take That'

Take That vertelt het verhaal van een van de grootste boybands in de Britse geschiedenis. Maar liefst dertig jaar lang brachten ze talloze hits uit, waarvan er 12 de nummer 1-positie in de Britse hitlijsten bereikten. De documentaire biedt een unieke blik op het leven van een van de meest succesvolle en geliefde Britse bands, met exclusieve toegang tot Gary Barlow, Howard Donald en Mark Owen, en interviews met Jason Orange en Robbie Williams.

'Take That' wordt geregisseerd door David Soutar en geproduceerd door Fulwell 73.

Gordon Ramsay

Netflix werkt aan een documentaireserie over de Britse sterrenchef Gordon Ramsay. De serie volgt Ramsay gedurende negen maanden in de aanloop naar zijn grootste project tot nu toe: de opening van een restaurant met vijf culinaire ervaringen in London’s 22 Bishopsgate, het hoogste gebouw van Londen. De serie biedt exclusieve toegang tot de familie Ramsay, terwijl Gordon probeert zijn werkverplichtingen te combineren met zijn gezin, bestaande uit zijn vrouw Tana en hun zes kinderen.

De serie wordt geproduceerd door Studio Ramsay Global, een onderdeel van FOX Entertainment Company.

'7/7: Hunting The London Bombers'

'7/7: Hunting The London Bombers' is het nog nooit eerder vertelde verhaal van een van de heftigste terreuraanslagen in Groot-Brittannië en de intense nasleep - vol paniek, paranoia en klopjachten - die het land voorgoed veranderde. Twintig jaar geleden ontploften vier bommen in Londen, waarbij 52 mensen omkwamen en meer dan 700 gewond raakten. Deze serie, die vanuit verschillende perspectieven wordt belicht, volgt de chaotische weken die volgden en de zoektocht naar de daders. De serie biedt een unieke blik in de gebeurtenissen na de eerste explosies, met nooit eerder vertoond archiefmateriaal en exclusieve interviews met overlevenden, familieleden, onderzoekers, inlichtingendiensten en anderen die nauw betrokken waren. Terwijl het land probeerde grip te krijgen op deze schokkende en ongekende gebeurtenissen, voerden de autoriteiten een race tegen de klok om de daders te identificeren en verdere aanslagen te voorkomen.

Regie is in handen van Liza Williams, samen met uitvoerende producenten Zac Beattie en Flavia Taylor en mede-uitvoerend producent Duncan Coates. The Garden, onderdeel van ITV Studios, is verantwoordelijk voor de productie.

'Matchroom: The Greatest Showmen'

Netflix is begonnen met de productie van 'Matchroom: The Greatest Showmen' (werktitel), een documentaireserie die een uniek kijkje geeft in de wereld van een van de grootste sportpromotors ter wereld. Matchroom vertegenwoordigt de grootste namen in de sport - van snooker en darts tot vissen en boksen - en is het middelpunt van enkele van de meest lucratieve deals en wereldwijde sportevenementen. Deze documentaireserie duikt in het drama van het familie-imperium dat synoniem is geworden met de Britse sportcultuur, met toegang tot Barry Hearn, zijn zoon Eddie en het hele Matchroom-team op het hoofdkantoor in Essex.

De productie is in handen van productiemaatschappij Box to Box met uitvoerende producenten Laura Leigh en Warren Smith.

Victoria Beckham

Netflix start binnenkort met de productie van een documentaireserie over Victoria Beckham en haar mode- en beauty-imperium. De serie biedt een exclusieve blik achter de schermen bij Victoria's bedrijf, haar gezinsleven en haar modecarrière, met nooit eerder vertoond archiefmateriaal. De serie laat zien hoe Victoria haar weg naar de top heeft afgelegd als Creative Director van haar eigen merk.

De uitvoerende producenten van de serie zijn de Emmy-genomineerde Nicola Howson ('Beckham; 99'; 'Save Our Squad'; 'Ronnie O’Sullivan: The Edge of Everything') en de BAFTA-genomineerde Julia Nottingham ('Pamela: A Love Story'; 'The Greatest Night in Pop'). De documentaire wordt geproduceerd door Studio 99 en Dorothy St Pictures.

'How to Kill Your Family'

Anya Taylor-Joy ('Furiosa', 'Dune', 'The Queen’s Gambit') speelt de hoofdrol als de moorddadige Grace Bernard, de bijzondere protagonist in 'How to Kill Your Family'. Deze spannende Netflix-serie is geïnspireerd op de gelijknamige bestseller van Bella Mackie.

De achtdelige serie is de eerste productie van Sid Gentle Films Ltd (bekend van 'Killing Eve') voor Netflix, met Emma Moran ('Extraordinary') als hoofdschrijver en uitvoerend producent. De overige uitvoerende producenten zijn Sally Woodward Gentle, Lizzie Rusbridger en Lee Morris voor Sid Gentle Films, Anya Taylor-Joy voor LadyKiller Productions, en Bella Mackie als mede-uitvoerende producent.

'Legends'

Netflix komt met een spannende nieuwe serie van de BAFTA-winnende schrijver Neil Forsyth ('The Gold', 'Guilt'), geproduceerd door Tannadice Pictures ('The Gold'). 'Legends' is een zesdelige dramaserie, geïnspireerd op een van de meest opmerkelijke strafrechtelijke onderzoeken ooit, en gebaseerd op uitgebreid onderzoek en interviews met de betrokkenen. De serie volgt een opmerkelijke groep Britse douanebeambten die undercover gaan om te infiltreren bij enkele van de gevaarlijkste criminele drugsbendes van het land.

Schrijver Neil Forsyth is ook aan de serie verbonden als uitvoerend producent, samen met Ben Farrell ('The Gold', 'Feel Good') en Richard Bradley voor Lion Television.