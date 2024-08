Netflix komt met vervolg op Dahmer-serie: 'Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story'

Na het enorme succes van Dahmer, de serie over seriemoordenaar Jeffrey Dahmer, komt Netflix met een nieuwe true-crime serie; 'Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story'.

De serie vertelt het waargebeurde verhaal van de Menendez broers die in 1996 veroordeeld werden voor de moord op hun ouders, José en Mary Louise ‘Kitty’ Menendez. 'Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story' is wederom geregisseerd door Ryan Murphy en Ian Brennan en is vanaf 19 september exclusief te zien op Netflix.

'Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story' duikt in de geruchtmakende zaak die de wereld in zijn greep hield en waarbij het publiek begon te twijfelen over wie nu de echte monsters in dit verhaal waren. Volgens het OM waren ze uit op de erfenis van hun familiefortuin. De broers hielden echter vol—zelfs nu nog, nu ze hun levenslange gevangenisstraf uitzitten—dat ze tot deze daad waren gekomen uit angst voor een leven dat draaide om fysiek, emotioneel en seksueel misbruik door hun ouders.

Cast: Javier Bardem (José Menendez), Chloë Sevigny (Mary Louise ‘Kitty’ Menendez), Nicholas Alexander Chavez (Lyle Menendez), Cooper Koch (Erik Menendez), Nathan Lane (Dominick Dunne), Ari Graynor (Leslie Abramson)

'Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story', vanaf 19 september exclusief te zien op Netflix.