Netflix komt met nieuwe reeks docuseries over 's werelds grootste sportevenementen

Netflix komt met twee nieuwe sportseries: een serie over FIFA World Cup Qatar 2022, met exclusief behind-the-scenes materiaal van alle 32 teams die deelnamen aan het toernooi, en Six Nations, dat een kijkje achter de schermen geeft van het wereldberoemde internationale rugbytoernooi.

Met deze toevoeging aan de huidige programmering toont Netflix zich als belangrijkste platform op gebied van exclusieve sportseries, met behind-the-scenes van de grootste sporttoernooien, de populairste atleten, teams, competities en federaties van over de hele wereld.

Netflix kondigde eerder de release van het vijfde seizoen van hitserie 'Formula 1: Drive to Survive' aan, samen met een first look op het nieuwe seizoen. Deze serie is vanaf 24 februari exclusief te zien op Netflix. Een week eerder, vanaf 15 februari, is de sportserie 'Full Swing' te zien, waarin je wordt ondergedompeld in de golfwereld. Vanaf morgen kunnen kijkers al genieten van 'Break Point', een serie over de grootste tennissterren van de wereld. Later dit jaar volgen onder meer nog een serie over de Tour de France van 2022 en 'Heart of Invictus', een documentaire waarin de deelnemers van de Invictus Games worden gevolgd.

'Met deze unieke selectie van nieuwe en terugkerende series kunnen we de beste sportverhalen aan onze fans blijven vertellen', aldus Brandon Riegg, Vice President, Unscripted and Documentary Series, Netflix. 'Doordat we exclusieve toegang hebben achter de schermen bij 's werelds grootste sportevenementen, kunnen we de overwinningen, beproevingen en de drama van iconische momenten delen met onze honderden miljoenen abonnees.'

In navolging van het succes van 'Formula 1: Drive to Survive', heeft Netflix de volgende shows op de planning staan met ‘s werelds grootste sportcompetities:

'Break Point' (13 januari 2023): in 'Break Point' volgen we een diverse groep tennissers op en buiten de baan tijdens grote en slopende slam-toernooien met maar één doel: het winnen van een finale en nummer één van de wereld te worden. Nu een paar van de grootste spelers uit de tennisgeschiedenis de nadagen van hun carrière bereiken, is er ruimte voor een nieuwe generatie spelers om de schijnwerpers op te eisen. 'Break Point' laat je van dichtbij kennismaken met spelers in het tenniscircuit door ze een heel jaar te volgen tijdens alle vier de Grand Slams en de ATP en WTA tours. Van blessures en emotionele uitbarstingen, overwinningen en persoonlijke momenten buiten de baan. Kijkers krijgen een unieke blik achter de schermen van het stressvolle leven van deze pro-tennisspelers. De serie is van het team achter 'F1: Drive to Survive'.

'Full Swing' (15 februari 2023): een meeslepende docu-serie van acht afleveringen waarin het leven van een groep professionele golfers tijdens het zware competitieseizoen op en naast de baan wordt gevolgd. Deze serie geeft een exclusieve blik achter de schermen van de vier grote golfkampioenschappen, waar een enkele swing een week, een seizoen of zelfs een carrière kan maken of breken. 'Full Swing' wordt geproduceerd door Chad Mumm en Mark W. Olsen (Vox Media Studios), Paul Martin, James Gay-Rees en Warren Smith (Box to Box Films).

'Formula 1: Drive to Survive' Seizoen 5 (24 februari 2023): in dit nieuwe seizoen worden fans opnieuw meegenomen achter de schermen van de Formule 1. Uit eerste hand zien we hoe de coureurs en teams zich voorbereiden op de strijd om het FIA Formula 1, het wereldkampioenschap van 2022. De serie onthult nooit eerder vertoonde beelden en interviews met de grootste namen uit de sport. 'Formula 1: Drive to Survive' wordt geproduceerd door Academy-Award winnaar James Gay-Rees (Amy, Senna) en Paul Martin (Diego Maradona) voor Box to Box Films.

'Heart of Invictus' (zomer 2023): deze inspirerende nieuwe serie volgt een groep buitengewone deelnemers van over de hele wereld op weg naar de Invictus Games. Alle deelnemers zijn militairen die tijden hun diensttijd psychisch of lichamelijk gewond zijn geraakt. Een evenement waarbij krachtige verhalen over veerkracht en hoop centraal staan. De serie is een productie van Archewell Productions in samenwerking met The Invictus Games Foundation en geproduceerd in samenwerking met het Oscar-winnende team van regisseur Orlando von Einsiedel en producent Joanna Natasegara ('The White Helmets', 'Virunga', 'Evelyn').

(Untitled) Tour de France docu-serie (2023): een serie over de iconische Tour de France 2022, de nationale trots in Frankrijk. De documentaire brengt het wel en wee van acht teams en hun renners in kaart, tijdens de slopende tour van 3 weken. De serie wordt geproduceerd door QuadBox, een in Parijs gevestigde joint venture tussen Box to Box Films en Quad. Uitvoerend producenten zijn James Gay Rees, Paul Martin, Yann Le Bourbouach en Amelia Hann.

Six Nations (werktitel) (2024): deze serie neemt ons mee in de wereld van het oudste en grootste jaarlijkse internationale rugbytoernooi ‘Guinness Six Nations’. Fans krijgen een kijkje achter de schermen, terwijl de beste teams van Europa in enkele van de grootste wedstrijden binnen rugby strijden om de prestigieuze trofee. De vraag is: wie neemt een van de grootste prijzen van de sport mee naar huis terwijl de druk en intensiteit toenemen? De makers achter de serie zijn Six Nations en de producenten van 'Formula 1: Drive to Survive'.

(Untitled) FIFA World Cup-serie (zomer 2023): na de serie Captains, waarin spelers gevolgd werden tijdens de kwalificatie voor de FIFA World Cup Qatar 2022, werken Netflix en FIFA+ nu samen aan een nieuwe serie die een kijkje geeft achter de schermen van het wereldberoemde toernooi. De serie, geproduceerd door Fulwell 73, is de officiële documentatie van een van de grootste sportspektakels aller tijden. Met exclusieve toegang achter de schermen en nooit eerder vertoonde beelden in en rond alle 32 teams, krijgt de kijker de FIFA World Cup te zien zoals nooit tevoren. De serie is in 2023 exclusief te zien op Netflix.

Deze projecten zijn een onderdeel van de succesvolle sportprogrammering van Netflix. Eerder verschenen onder meer 'The Redeem Team', 'Last Chance U', 'The Last Dance', 'Neymar: The Perfect Chaos', 'Untold' en 'Cheer'. Naast exclusieve projecten met sportbonden brengt Netflix in 2023 tevens de film 'Bill Russell: Legend', een serie met David Beckham en een nieuw seizoen van de serie 'Untold' uit.