Netflix geeft uniek inkijkje in leven van wereldvoetballer David Beckham

Netflix is gestart met de productie van de documentaire over voetballer David Beckham. De serie geeft een kijkje in het persoonlijke leven van de wereldster.

In de documentaire gaan we terug naar zijn jeugd in Oost-Londen, waar de wilskracht en vastberadenheid zijn ontstaan die hem tot een van de meest succesvolle topsporters aller tijden hebben gemaakt.

De reeks bevat nooit eerder vertoonde privébeelden van de afgelopen veertig jaar, interviews met David Beckham zelf, zijn familie en vrienden, en belangrijke personen die deel uitmaakten van zijn reis naar de absolute top.

Crew

Regisseur en uitvoerend producent: Academy Award-winnaar Fisher Stevens ('PALMER', 'And We Go Green', 'The Cove')

Producent: Academy Award- en Emmy Award-winnaar John Battsek ('One Day in September', 'Searching for Sugar Man', 'Winter in Brand')

Gemaakt door: Studio 99 in samenwerking met Ventureland

Editors: Chris King (Senna, Amy) en Bjorn Johnson ('Don't F**k With Cats', 'Bad Sport')

Cinematografie: Tim Cragg ('Three Identical Strangers', 'Billie')