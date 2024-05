Netflix geeft inkijk achter de schermen van Spaanse voetbalcompetitie LALIGA

Netflix heeft de officiŽle teaser trailer vrijgegeven van 'LALIGA: All Access', over de bekende Spaanse voetbalcompetitie. De serie, meteen ook de allereerste Spaanse sportdocumentaire, is vanaf 19 juli beschikbaar.

'LALIGA' gaat niet alleen over voetbal; het gaat over passie, het gaat over spanning. LALIGA wordt beslist op het veld, maar ook daarbuiten: in de kleedkamer, op de tribunes, in de buitenwijken van het stadion, op de wedstrijddag. 'We volgen de ontwikkelingen van revelatie Girona maar zien ook van dichtbij hoe de carrières van spelers zoals Rakitic bij Sevilla, Mata bij Getafe en Muniaín bij Athletic Bilbao dit seizoen eindigden. En we zien van dichtbij hoe spelers en fans de grote derby's van het land beleven, en natuurlijk ook El Clásico.'

Álvaro Díaz, director non-fiction bij Netflix Spanje: 'Netflix is trots om de verhalen van de sport en haar hoofdrolspelers met de wereld te delen, op een manier zoals nooit eerder gezien. Spaans voetbal is een wereldwijd fenomeen en dankzij de exclusieve toegang tot LALIGA hebben we een geweldige kans om onze trouwe fans te vermaken en tegelijkertijd nieuwe kijkers te bereiken.'

Alex Martínez Roig, samen met Juan Gordon uitvoerend producent van de docuserie bij Morena Films: 'Ik ben heel erg blij met dit project. Het is de eerste keer dat een van de grootste voetbalcompetities ter wereld het aandurft om een serie als deze te maken. Netflix is het beste platform voor deze blik achter de schermen van het Spaanse voetbal. We laten de diversiteit en de kracht van LALIGA zien, de enorme band tussen fans en hun clubs en de druk die voetballers en coaches ook naast het veld ervaren. We vonden het belangrijk om de atleten menselijk neer te zetten en met hen te praten over onderwerpen als mentale gezondheid, leeftijdsdiscriminatie, doorzettingsvermogen en hun loyaliteit aan hun clubkleuren en hun stad. Het was een uitdagende, zeer verrijkende ervaring, onmogelijk om te maken zonder het talent van het Morena-team, de grote betrokkenheid van alle clubs en het vertrouwen van LALIGA zelf.'

De documentairereeks richt zich op de LALIGA-competitie van 2023-2024, een van de beste voetbalcompetities ter wereld. Unieke clubs strijden het hele seizoen met hun sterke en zwakke punten. Net als bij de populaire Netflix sportdocumentaires 'Formula 1: Drive to Survive', 'Break Point' en 'Six Nations' geeft de serie onbeperkte toegang achter de schermen en onthult het de persoonlijke verhalen van een van de meest gevolgde competities ter wereld.

'LALIGA: All Access 'is vanaf 19 juli exclusief te zien op Netflix.