'Neighbours' verliest binnenkort een geliefd personage

Acteur Ryan Moloney, die de rol van Toadie Rebecchi in de Australische soap 'Neighbours' vertolkt, verlaat de serie binnenkort. Dat heeft hij zelf bekendgemaakt. Moloney speelde de rol van Toadie bijna 30 jaar.

Binnenkort is Ramsay Street een inwoner armer. Ryan Moloney, die we al bijna dertig jaar kennen als 'Toadie', heeft zijn vertrek in 'Neighbours' aangekondigd. Wanneer hij de reeks precies verlaat en op welke manier blijft nog een goed bewaard geheim.

Moloney neemt trouwens niet écht afscheid van de 'Neighbours'-familie. Hij blijft namelijk voor de soap werken, maar niet meer als acteur. Ryan Moloney heeft zopas een regie-opleiding gevolgd en zal als regisseur voor 'Neighbours' werken. Intussen heeft hij zelfs al zijn eerste aflevering geregisseerd.

'Neighbours' is in Vlaanderen te zien op Play5 en in Nederland kijk je de soap bij Net5.