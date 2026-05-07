Televisie- en radiopresentator Hans Otten (55) overleden
VRT NWS 'Pano' onderzoekt: Op de rug van de patient
Kijkcijfers: maandag 4 mei 2026

National Geographic viert 100 jaar Sir David Attenborough

donderdag 7 mei 2026

100 jaar Sir David Attenborough, een mijlpaal die National Geographic niet ongemerkt voorbij laat gaan. Op vrijdag 8 mei bereikt de legendarische natuuricoon zijn 100ste verjaardag en ter gelegenheid daarvan brengt National Geographic 'Ocean with Sir David Attenborough' onder de aandacht.

In deze vorig jaar verschenen en veelbesproken documentaire werkt Attenborough voor het eerst samen met National Geographic en laat hij haarscherp zien waarom de oceaan op een kantelpunt staat én welke stappen nodig zijn om haar te beschermen en te herstellen.


Over Sir David Attenborough
Sir David Attenborough is een Britse bioloog, programmamaker en natuurhistoricus die wereldwijd bekendstaat als een van de grootste natuurvertellers aller tijden. Al meer dan zeventig jaar brengt hij de wonderen van de natuur naar miljoenen kijkers, met baanbrekende documentaires over het leven op aarde en in de oceanen. Met zijn kenmerkende stem en diepgaande kennis inspireert hij generaties om de natuur beter te begrijpen én te beschermen.

De toekomst van onze oceaan
Op Wereld Oceanen Dag neemt Sir David Attenborough ons mee langs de meest indrukwekkende wonderen van de zee, maar ook langs de grootste gevaren die haar bedreigen, van plasticvervuiling tot klimaatverandering. 'Ocean with Sir David Attenborough' is niet alleen een dringende oproep tot actie. Met spectaculaire onderwaterbeelden en persoonlijke inzichten van Sir David vertelt de documentaire een indringend én hoopvol verhaal.

De film onderstreept hoe essentieel de oceaan voor ons is: zij beschermt ons tegen de gevolgen van klimaatverandering en vormt de basis voor al het leven op aarde. We staan op een cruciaal moment, er ligt een unieke kans om het zeeleven te herstellen. Maar dat kan alleen als we nú handelen.

Bekijk de documentaire 'Ocean' op vrijdag 8 mei om 19.30 uur op National Geographic of stream op Disney+.


'Andermans Zaken' (VRT 1)

De boulderhype is volop bezig, en op die golf heeft Bram gesurft: hij investeerde twee jaar geleden zwaar in een grote klimzaal in Vilvoorde. Hij hoopte op een toevloed aan klanten, want de site waar Hall9 ligt, moet de nieuwe hotspot worden van Vilvoorde. De klanten blijven echter weg, maar de gigantische leningen (in totaal een miljoen euro!) blijven wel lopen. Daar komt bij dat Bram iedereen aan het klimmen wil brengen, dus ook jongeren en gezinnen met minder kansen. Maar aan die doelgroepen kan je niet veel geld vragen.

'Andermans Zaken', om 20.45 uur op VRT 1.

