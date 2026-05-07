Vrijdag in 'Meldpunt Actueel': AOW-korting terecht of onterecht?
De uiteenlopende hoogtes van AOW-uitkeringen zorgen voor veel onduidelijkheid bij senioren. Vaak is niet helder wanneer iemand wel of niet wordt gekort op het basispensioen.
En een korting zorgt voor schrijnende situaties waarbij bijvoorbeeld een doodzieke alleenstaande man een veel lagere AOW krijgt, omdat hij ‘samenwoont’ met een externe mantelzorger. Is de AOW-korting terecht of onterecht?
Het AOW-stelsel dateert uit 1957, maar de samenleving is sindsdien drastisch veranderd. Vroeger was een gepensioneerde alleenstaand of getrouwd en bestonden alleen de ‘alleenstaanden AOW’ en de ‘gehuwden AOW’. Die laatste was lager, omdat een echtpaar kosten kon delen. Inmiddels hanteert de Sociale Verzekeringsbank (SVB) maar liefst 21 samenlevingsvormen om te bepalen of iemand de lagere AOW voor gehuwden óf de volledige AOW voor alleenstaanden ontvangt. Dat kan financiële gevolgen hebben, want de AOW voor samenwonenden is per persoon bijna 500 euro lager per maand dan die voor alleenstaanden. Wel of niet getrouwd, al dan niet duurzaam gescheiden, inwonen en zorg geven of ontvangen voor iemand die niet je partner is; elke vorm van een huishouden voeren kan financiële gevolgen hebben.
'Ik ken mensen die daarom niet gaan samenwonen', zegt mevrouw Yvonne Schuuring uit Mijdrecht tegen 'Meldpunt Actueel'. Zij is 26 jaar getrouwd met Bert Schuuring, maar had jarenlang zelf geen inkomen omdat ze ernstig ziek werd na vijf jaar intensief mantelzorgen voor haar moeder. 'Wij moesten leven van een halve AOW, zo'n duizend euro per maand, terwijl ik geen baan had. Dat duurde maar liefst zes jaar, omdat ik jonger ben dan mijn man.' De familie Schuuring vindt het onrechtvaardig dat bijvoorbeeld een ongehuwd koppel met een inwonend volwassen kind wel beiden een volledige AOW krijgen. 'Ik snap er niks meer van', zucht mevrouw Schuuring, 'het lijkt wel alsof je gestraft wordt voor netjes getrouwd zijn.'
In de studio gaat Elles de Bruin hierover in gesprek met Diana Starmans, voorzitter van de raad van bestuur Sociale Verzekeringsbank en Rogier de Haan, MAX Ombudsman.
'Meldpunt Actueel', vrijdag 8 mei om 19.50 uur bij MAX op NPO 2.
De boulderhype is volop bezig, en op die golf heeft Bram gesurft: hij investeerde twee jaar geleden zwaar in een grote klimzaal in Vilvoorde. Hij hoopte op een toevloed aan klanten, want de site waar Hall9 ligt, moet de nieuwe hotspot worden van Vilvoorde. De klanten blijven echter weg, maar de gigantische leningen (in totaal een miljoen euro!) blijven wel lopen. Daar komt bij dat Bram iedereen aan het klimmen wil brengen, dus ook jongeren en gezinnen met minder kansen. Maar aan die doelgroepen kan je niet veel geld vragen.
'Andermans Zaken', om 20.45 uur op VRT 1.