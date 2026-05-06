Viktor keert terug naar zijn favoriete kapsalon waar 30 jaar lang niets veranderde

In de derde aflevering van 'Brieven aan Samson' zet Viktor Verhulst zijn zoektocht voort. Van een iconisch kapsalon waar de tijd lijkt te hebben stilgestaan tot een ontmoeting met een Belgische bekende.

Voordat de zoektocht echt van start gaat, brengt Viktor een bezoek aan zijn favoriete kapper: het kapsalon van Alberto. Na meer dan 30 jaar is het kapsalon van Alberto nog niets veranderd. De huidige bewoonster, Miranda, opent haar deuren voor Viktor.

Viktor heeft een prachtige tekening gevonden van Lisa. Om deze tekening na al die jaren terug te bezorgen, krijgt Viktor hulp uit onverwachte hoek. Niemand minder dan Urbanus, de vader van Lisa, helpt Viktor om zijn dochter te verrassen met haar eigen brief uit het verleden.

Viktor heeft deze week ook een missie. 35 jaar geleden won Loesje de felbegeerde Samson-verjaardagstaart, maar door een misverstand met het adres kwam deze nooit aan. 'Ik heb 35 jaar geleden aan iemand een taart beloofd', aldus Viktor.

De reis brengt Viktor ook tot bij Stijn in Ieper. Waar hij vroeger moppen stuurde naar Samson en Gert, vertelt hij nu een mooi verhaal over zijn leven als pleegouder: 'Er zijn veel kinderen die een thuis zoeken, zo kwam pleegzorg op ons pad.'

Tot slot brengt Viktor een bezoek aan Jo De Rijck. Jo wist internationaal de aandacht te trekken in 'America's Got Talent' met een wel heel bijzonder talent: een kip die gedachten kan lezen.

