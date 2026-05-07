Televisie- en radiopresentator Hans Otten (55) overleden
VRT NWS 'Pano' onderzoekt: Op de rug van de patient
Kijkcijfers: maandag 4 mei 2026

EO zendt 'Attenborough: Wild London' uit op 100e verjaardag van Sir David Attenborough

donderdag 7 mei 2026

Ter gelegenheid van zijn honderdste verjaardag neemt Sir David Attenborough de kijker mee naar een plek die hem na aan het hart ligt: zijn thuisstad Londen. In de documentaire 'Attenborough: Wild London' laat hij zien hoe natuur en mens samenleven in een van de groenste metropolen ter wereld.

En wat de kijker daarvan kan leren over zorgdragen voor de aarde en voor elkaar.


In deze persoonlijke natuurfilm keert Sir David Attenborough terug naar Londen; de stad waar hij woont en die hem al zijn leven lang fascineert. In de hectiek van de miljoenenstad blijkt er een verrassend rijke wereld van flora en fauna schuil te gaan. Van herten in de stadsparken tot slechtvalken bij de Houses of Parliament, en van brutale vossen tot kleurrijke parkieten: Londen blijkt een toevluchtsoord voor talloze diersoorten.

Aanpassen aan de stad
Maker Attenborough laat zien hoe dieren zich op bijzondere manieren aanpassen aan het leven in de stad. Tegelijkertijd is hij geraakt door inwoners die zich actief inzetten om deze natuur te beschermen en te versterken. Hij sluit zich aan bij initiatieven die verdwenen diersoorten terugbrengen naar de stad. Ook laat hij zien hoe kleine en grote gebaren samen een verschil maken.

Samenleven in de stad
'Attenborough: Wild London' biedt een hoopvol perspectief op de toekomst van onze steden. In een tijd waarin natuur en leefomgeving onder druk staan, laat de film zien dat mens en dier niet tegenover elkaar hoeven te staan, maar juist samen kunnen optrekken.

Met deze hoopvolle natuurdocumentaire wil de EO kijkers inspireren en aanmoedigen om met andere ogen naar onze leefomgeving te kijken. Daarnaast is het een waardevolle herinnering aan het feit dat we onderdeel zijn van een groter geheel. 

'Attenborough: Wild London' is te zien op vrijdag 8 mei om 17.05 uur bij de EO op NPO 2.


Onze Jongens 3 (DVD)
DVD
Voor De Meisjes (DVD)
DVD
Hamnet (DVD)
DVD
Persbericht EO
https://www.eo.nl/
Meer artikels over Evangelische Omroep
Aanbiedingen
Camille - Sos (CD)
CD
Arno - Opex (CD)
DVD
Daens - Daens De Musical (DVD)
DVD

TVvisie Extra



Onze apps

Download onze app op de Google Play Store Download onze app in de App Store

Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

'Andermans Zaken' (VRT 1)

De boulderhype is volop bezig, en op die golf heeft Bram gesurft: hij investeerde twee jaar geleden zwaar in een grote klimzaal in Vilvoorde. Hij hoopte op een toevloed aan klanten, want de site waar Hall9 ligt, moet de nieuwe hotspot worden van Vilvoorde. De klanten blijven echter weg, maar de gigantische leningen (in totaal een miljoen euro!) blijven wel lopen. Daar komt bij dat Bram iedereen aan het klimmen wil brengen, dus ook jongeren en gezinnen met minder kansen. Maar aan die doelgroepen kan je niet veel geld vragen.

'Andermans Zaken', om 20.45 uur op VRT 1.

Dossiers

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 10:00
    Radio 2 op VRT 1: ann&daan
    11:00
    Lentebeelden
  • 09:00
    Lentebeelden
    12:00
    Radio 1: Nieuwe Feiten
  • 10:25
    Beer Bo
    10:35
    Ridder Muis
  • 09:45
    Geen uitzending
    11:50
    Familie
  • 01:05
    Geen uitzending
    11:50
    Urk!
  • 09:20
    Geen uitzending
    14:25
    Bel-Air
  • 10:00
    Geen uitzending
    14:20
    Police Interceptors
  • 09:10
    Geen uitzending
    16:10
    Baywatch
  • 10:00
    Joe
    15:05
    Geen uitzending
  • 09:00
    Geen uitzending
    12:55
    Huizenjagers
  • 10:20
    Fuller House
    10:45
    Sullivan's Crossing
  • 10:25
    Pawn Stars: Best Of
    11:15
    Geen uitzending
  • 10:30
    Love Triangle Australia
    11:25
    Million Dollar Listing Los Angeles
  • 10:15
    Snapped: Killer Couples
    11:00
    World's Most Evil Killers
  • 10:00
    Herhalingslus
    20:00
    Z-Nieuws
  • 10:20
    Roger
    10:55
    Dit Zijn De Classics van MENTpop-radio
  • 09:15
    Wordt aangekondigd
    10:50
    De Smaaktoerist
  • 10:30
    Murdoch Mysteries
    11:20
    Death in Paradise
  • 10:20
    Storage Wars
    11:10
    First Dates Australia
  • 10:30
    MAX Geheugentrainer
    10:45
    NOS Journaal
  • 09:50
    Nieuwsuur
    10:45
    Noord-Zuid-Oost-West
  • 10:30
    Ta-daaa!
    10:45
    Tik Tak