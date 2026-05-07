EO zendt 'Attenborough: Wild London' uit op 100e verjaardag van Sir David Attenborough
Ter gelegenheid van zijn honderdste verjaardag neemt Sir David Attenborough de kijker mee naar een plek die hem na aan het hart ligt: zijn thuisstad Londen. In de documentaire 'Attenborough: Wild London' laat hij zien hoe natuur en mens samenleven in een van de groenste metropolen ter wereld.
En wat de kijker daarvan kan leren over zorgdragen voor de aarde en voor elkaar.
In deze persoonlijke natuurfilm keert Sir David Attenborough terug naar Londen; de stad waar hij woont en die hem al zijn leven lang fascineert. In de hectiek van de miljoenenstad blijkt er een verrassend rijke wereld van flora en fauna schuil te gaan. Van herten in de stadsparken tot slechtvalken bij de Houses of Parliament, en van brutale vossen tot kleurrijke parkieten: Londen blijkt een toevluchtsoord voor talloze diersoorten.
Aanpassen aan de stad
Maker Attenborough laat zien hoe dieren zich op bijzondere manieren aanpassen aan het leven in de stad. Tegelijkertijd is hij geraakt door inwoners die zich actief inzetten om deze natuur te beschermen en te versterken. Hij sluit zich aan bij initiatieven die verdwenen diersoorten terugbrengen naar de stad. Ook laat hij zien hoe kleine en grote gebaren samen een verschil maken.
Samenleven in de stad
'Attenborough: Wild London' biedt een hoopvol perspectief op de toekomst van onze steden. In een tijd waarin natuur en leefomgeving onder druk staan, laat de film zien dat mens en dier niet tegenover elkaar hoeven te staan, maar juist samen kunnen optrekken.
Met deze hoopvolle natuurdocumentaire wil de EO kijkers inspireren en aanmoedigen om met andere ogen naar onze leefomgeving te kijken. Daarnaast is het een waardevolle herinnering aan het feit dat we onderdeel zijn van een groter geheel.
'Attenborough: Wild London' is te zien op vrijdag 8 mei om 17.05 uur bij de EO op NPO 2.
De boulderhype is volop bezig, en op die golf heeft Bram gesurft: hij investeerde twee jaar geleden zwaar in een grote klimzaal in Vilvoorde. Hij hoopte op een toevloed aan klanten, want de site waar Hall9 ligt, moet de nieuwe hotspot worden van Vilvoorde. De klanten blijven echter weg, maar de gigantische leningen (in totaal een miljoen euro!) blijven wel lopen. Daar komt bij dat Bram iedereen aan het klimmen wil brengen, dus ook jongeren en gezinnen met minder kansen. Maar aan die doelgroepen kan je niet veel geld vragen.
'Andermans Zaken', om 20.45 uur op VRT 1.