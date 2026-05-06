Isabelle Beernaert zet de puntjes op de i in 'So You Think You Can Dance'

De dansvloer van 'So You Think You Can Dance' krijgt deze week bezoek van een legende. Choreografe Isabelle Beernaert, de vrouw die mee aan de wieg stond van het programma, keert terug naar haar vertrouwde territorium.

Voor kandidaten May & Noah wordt haar terugkeer meteen een emotionele en artistieke vuurproef van formaat. Isabelle staat namelijk bekend om haar instinctieve werkwijze. 'Ik werk in het moment en bereid niets voor. Ik kijk, ik voel… en dan maken we het samen', vertelt ze. Een methodiek waar vooral Noah heel hard aan moet wennen: 'Ik weet niet waar we naartoe moeten. Het is alsof je ter plaatse een schilderij maakt. Wij zijn de kleuren, zij is het penseel.' Slagen zij erin om op de tonen van Dean Lewis hun diepste emoties te vangen, of verdrinken ze in de artistieke vrijheid?

Ook de andere 12 dansers krijgen hun portie uitdaging voorgeschoteld. Ronan & Emma vormen een gloednieuw koppel en komen terecht in een pittige choreografie van Devanté. Vooral Emma worstelt met de krachtige, sensuele bewegingen die van haar verwacht worden. 'Het voelt nog erg verkrampt aan. Haar vrouwelijkheid moet spreken. Die bad bitch energy moet eruit', merkt Devanté tijdens de repetities op. Misha & D’Junelle kruipen dan weer in de huid van een detective en een dubbelspion. 'Wanneer krijg ik nu de kans om iemand te drogeren? Ik vind het heerlijk!', lacht D’Junelle. Daniel & Noortje kregen vorige week nog superlatieven, maar de legendarische choreografen Koen Brouwers en Roemjana de Haan zijn deze week minder onder de indruk tijdens de repetities voor hun Paso Doble. 'Ze missen scherpte en connectie', luidt het harde oordeel. Kunnen ze hun vertrouwen terugvinden tegen showtime?

Als kers op de taart ruilen de 14 dansers de studio even in voor de iconische set van de musical West Side Story. Onder leiding van assistent-choreograaf Yannick Plugers en dance captain Line Peter dompelen ze zich voor de groepschoreografie onder in de wereld van de Sharks en de Jets. Een klassieker die het uiterste vraagt van hun techniek, zeker wanneer de dames op hakken moeten dansen… Met nog 14 dansers in de wedstrijd wordt elke fout genadeloos afgestraft. Slechts vier koppels mogen rechtstreeks door naar de volgende show. Voor twee dansers eindigt het avontuur onherroepelijk.

