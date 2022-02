National Geographic presenteert podcast 'Buiten Het Kader'

In de nieuwe podcast 'Buiten Het Kader' nemen redacteur Kevin van Huët en programmamanager Tim Beudel je mee naar de verhalen achter het bekende gele kader van National Geographic. Aan de hand van reportages op locaties door heel Nederland en België en interviews met experts duik je elke aflevering in één van onze vele bijzondere verhalen.

Op donderdag 17 februari is de eerste aflevering beschikbaar. Nieuwe afleveringen worden op maandelijkse basis gepubliceerd en zullen tussen de 20 en 30 minuten lang zijn.

De podcast Buiten het kader is onder andere beschikbaar via Spotify, Apple Music en via natgeo.nl/podcast.

Tim Beudel

Tim is zendermanager en verantwoordelijk voor de tv-zenders, tv-programma’s en online content van National Geographic en National Geographic WILD in Nederland en Vlaanderen. Hij houdt zich bezig met het reilen en zeilen van de zenders en zowel de programmering uit de V.S. als de lokale programma’s zoals 'Kustwacht Caribisch Nederland'. Tim werkt al ruim 20 jaar in de media en heeft met name interesse in thema’s als geschiedenis, cultuur en reizen. Ook is hij sinds 2021 lid van de jury van de jaarlijkse National Geographic Fotowedstrijd. Met de podcast 'Buiten Het Kader' grijpt hij een nieuw en krachtig medium aan dat de onderwerpen op de verschillende media die National Geographic biedt kan ondersteunen en versterken.

'Wij willen mensen inspireren de wereld te ontdekken. Met de grote populariteit van de podcasts hopen we daar weer een nieuwe bijdrage aan te gaan leveren', aldus Tim Beudel.

Kevin van Huët

Kevin is redacteur bij National Geographic Magazine, Traveler en Historia. Hij houdt zich bezig met het schrijven en redigeren van bijzondere reportages, is zo nu en dan onderweg als digital nomad om reisverhalen te maken en deed vorig jaar een aantal live interviews via het Instagramkanaal van National Geographic (@natgeonl). Hij is graag in het buitenland, vooral op plekken die bustoeristen liever links laten liggen.

'Juist de bestemmingen waarvan je het op voorhand misschien niet verwacht, laten vaak een onuitwisbare indruk na. En ze leveren verhalen op die het goed doen op verjaardagen. Met Buiten het kader hopen wij daar een aantal mooie bestemmingen aan toe te voegen. Als redacteur van National Geographic heb je toegang tot plekken die normaal gesproken ongezien blijven. Met deze podcast hopen we de luisteraar mee te nemen in onze zoektocht naar zulke locaties', vertelt Kevin van Huët.

De eerste aflevering gaat over de nieuwe National Geographic productie 'Kustwacht Caribisch Nederland'. Presentator Tim Beudel vertelt over hoe de productie tot stand is gekomen en geeft hij ons een kijkje in de verhalen achter de schermen van het programma. Zo spreekt hij met onder anderen de producent van de serie en een aantal crewleden van de Kustwacht in het Caribisch gebied.

De volgende aflevering verschijnt op 17 maart en zal in het teken staan van de Limburgse grubben en holle wegen.